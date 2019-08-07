921慈善聯展　受災戶《生命花園》鼓勵重生

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

「要不要看到明天的太陽，由自己決定」！今年是921二十年，慈濟基金會特別在臺中草悟道舉辦「921二十周年慈善聯展」！除展出當年震災與重生的照片及畫作外，尚有當年讓921災民入住安身、安家與安心的大愛組合屋，更有當年921受災戶出席與會，其中陳水合從震災中重新出發的蛻變故事，特別現身說法鼓勵把握生命的價值與良能。

20年前因為921地震受傷的陳水合，脊髓損傷下半身癱瘓，被父親接回南投中寮鄉偏遠山區的老家照顧。當時30幾歲正值壯年，好不容易升到工廠課長，一夕之間半攤而喪失鬥志、封閉自己。直到父親往生後，陳水合才體認到父親肩上的重擔，這一刻才開始蛻變，陳水合告訴自己「要不要看到明天的太陽，由自己決定。」

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為了不造成家人的負擔，陳水合堅持獨居在離老家約1公里外的房子，強迫學著照顧自己，起居飲食樣樣自己來。陳水合透過自學把房屋前後一鏟一鏟開地成小花圃栽培盆景，從播種到灌溉、修剪，細心呵護每一株花草果樹，更加體認到生命的可貴。

陳水合發現雖然失去雙腿，但還有雙手可以幫助別人。台南0206地震後，陳水合更從南投前往台南的醫院探視維冠大樓受災戶，並送上一盆自己栽種的神秘果加油打氣。

陳水合的故事被拍成大愛電視長情劇展《生命花園》，劇場更入圍四項金鐘獎。20年來，陳水合靠著政府補助維生，慈濟志工20年來也定期走著蜿蜒的產業道路前往探視關懷。

921地震即將邁入20周年，為了讓大眾看到災後堅毅韌性的重生，慈濟基金會在臺中草悟道展出「莫忘那一年 921二十周年慈善聯展」，敬請大眾共同見證～重生與展望！