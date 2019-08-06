921二十周年慈善聯展　臺中火車站感動開展

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

「走過無情天災的際遇、留下希望重生的偶遇」，20年前，兩位受到中部九二一大地震災後重建併校上課的孩子，留下一個互相珍惜、希望相惜的身影，20年後的921二十周年前夕，兩位相知相惜，走過那段歲月的孩子，再度現身相遇，2019年8月3日，位於臺中火車站二樓旅客大廳921二十周年「見證希望工程－阮義忠921攝影展」，看見滿滿的感動與感恩。

他揹著相機，陪伴災區鄉親、學子走過災難，見證許多斷垣殘壁經歷重建；他每張影像，用專業、用心、用感情刻劃出大時代災難與重生希望！20年前，921大地震，曾是臺灣社會不能忘記的一個大災難，雖有傷痛，但921也見證了臺灣的善與愛，以及全球愛心的連結。在921地震20周年，「莫忘那一年 921二十周年慈善聯展」，讓阮義忠老師帶您用鏡頭說故事、看見希望與感動！

1950年生於宜蘭縣頭城鎮的阮義忠老師，先後出版攝影集、攝影論著、圖片故事、散文等數十種。其中1980年代出版的著作《當代攝影大師——二十位人性見證者》《當代攝影新銳》《攝影美學七問》被視為華人世界攝影圈啟蒙書。二十年前，人文攝影家阮義忠在前親自走入災區，看見孩子們在困境中勉力學習的驚人韌性，讓他發現重生的曙光，決定要用鏡頭抓住希望！

請繼續往下閱讀...

阮老師表示：「從地震中浴火重生的這些學校，將是臺灣『最有希望的一代』的孕育所。『希望工程』學校的重建經費，來自於全球的慈濟人和全國民眾。九二一地震毀了很多人的性命與財產，但也讓這些孩子身受許多人的愛心。他們長大後，一定比其他的小孩更懂得大愛與感恩。我認為，我不只是報導災區的學童，我還為『臺灣最有希望的一代』的童年作見證。」

動人的照片勝過千言萬語，在人潮流動快速、平均每天有7萬人次進出的臺中火車站，邀請您放慢腳步、稍稍佇足，不論921地震在您的生命中有什麼份量，期待透過阮義忠老師珍貴攝影作品，一同見證二十年的歲月積累、善的刻痕！

和平國小的王麒軫與集集國小的鄭粢予，曾是阮義忠老師照片中的主角，在當年似懂非懂的年紀，經歷了921，二十年過去，已然是知性而成熟的美女了；8月3日上午九點半，她們一起現身在臺中火車站的開展典禮中，與阮老師相見歡，並分享當時慈濟志工如常陪伴與希望工程完工後內心的喜悅。

慈濟慈善事業基金會開展代表張濟舵副執行長，非常感念當時證嚴法師秉持著，「我不知道錢在哪裡，但我知道愛在哪裡，因為教育不能等。」而且從救災、大愛屋到希望工程，其中投入九二一災區的社會大眾，以及全球的愛心接力，才能有一所所嶄新的學校，孕育未來的希望種子。

二十年後，曾是災區的中部地區繁榮平安，珍惜今日的美好，慈濟基金會誠摯邀請您，8月3日－9月30日期間，安排一個時間，走到煥然一新的臺中火車站，走進時光隧道，感受阮義忠老師在相機的背後意欲傳達的，那分感恩當年曾經為受災的臺灣一同付出與奉獻的每一個人的心，並進一步傳遞善念、啟發大愛，以及對保護大地、環保議題的關注，讓臺灣這片土地的善念、大愛永續。