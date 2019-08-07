情侶半夜太吵！19歲單身男踹門吵架「一刀捅死他」…女友嚇壞包浴巾落跑

▲情侶半夜太吵，19歲的涂男持刀捅死鄰居。（圖／翻攝自FM93交通之聲）



大陸中心／柯振中報導

「隔壁有非常激烈的爭吵聲！」浙江杭州7日凌晨4點發生一起捅人事件，19歲的涂姓男子不滿隔壁情侶發出大聲噪音，上門與對方理論，與30歲的王姓男子發生爭執，一氣之下竟回到自己的房間，拿了水果刀刺了王男的左胸，導致對方送醫不治身亡。王男女友目睹全程，嚇到只包著一條浴巾就奪門而出。

綜合陸媒報導，王男與女友凌晨3點左右從KTV回家，準備進房時，2人在走廊大聲嘻笑、玩鬧，回房後聲音依然未減，導致附近鄰居被吵醒。

▲事情發生的地點，涂男住在B16，王姓死者與女友住在B12。（圖／翻攝自FM93交通之聲）



涂男被吵醒後，心生不滿，上門與對方理論，卻因為火氣太大，回到自己房間拿了水果刀，一刀刺進王男的左胸。王男女友目睹全程，當場嚇壞，包著一條粉紅色浴巾就奪門而出。

救護人員接獲報案，立刻趕往現場，將王男送醫，但仍宣告不治。附近鄰居指出，涂男住在王男的隔壁，2人都是樓上KTV的員工。鄰居說，事發時，她曾聽到「隔壁有非常激烈的爭吵聲」，隨後就有人大喊「被捅了」。警方得知事件後，已將涂男逮捕，但案件詳細經過為何，有待進一步釐清。