夫妻破車上甜靠肩！2萬7000網友瘋傳照片：太有愛了！

▲這張照片在網路上瘋傳，感動許多人。（圖／翻攝自The Socio Jukebox臉書）

實習記者任珈萱／綜合報導

這照片太有愛了！粉絲專頁「The Socio Jukebox」在臉書分享一張照片，而這張照片近日在網路上瘋傳。畫面中一對男女坐在堆滿東西的小貨車上，女孩緊緊勾著男生的手臂，頭還靠在他的肩膀上。這張樸實的日常照，讓不少網友都相當感動，紛紛表示「太有愛了」、「用錢不一定買得到快樂」！

這張照片是由臉書粉專「The Socio Jukebox」在近日上傳，貼文中只寫著短短2句「有一些女孩要的不是一座城堡，而是一雙肩膀就夠了」。從照片中可以看到，一對男女正坐在一輛舊舊的小貨車後面，旁邊則是堆滿家具和行李等雜物，但女孩緊緊勾著身旁男人的手臂，頭輕輕靠在他的肩膀上，兩人的眼神分別看著兩邊的遠方。

這張樸實無華的照片，在網路上不斷被瘋傳，許多網友都感動不已，紛紛留言贊同用錢不一定可以買得到快樂，並祝福這對有愛的戀人。「我向這個女孩致敬並不是所有人都是幸運男人......人們應該尊重這種愛情，很難在這一代中找到這種女孩。」「我希望找到這樣的女孩」、 「這張照片定義的生活不是用錢來享受，許多人在沒有錢的情況下享受生活」。

不過，也有部分網友批評道，這個男人沒能給另一半好的生活條件和環境，即馬上遭到其他網友反擊，「不是每個人天生就像你一樣富有，這個男人可能窮到買不起車，但他卻設法讓家人坐在車上而不是走路」。也有人認為不應該用一張照片就判定別人的生活，因為沒有人瞭解這一對情侶的故事，只要靜靜地給予他們祝福就好。