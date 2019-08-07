快訊／卓榮泰證實跟賴清德台南見面：談政局、黨內問題

記者陶本和／台北報導

民進黨主席卓榮泰7日證實，他已經跟前行政院長賴清德見面，不過並沒有如外傳談及列不分區立委名單，主要報告政局發展、新興政黨出現，還有黨內的問題。

外傳賴清德在從日本返台之後，卓榮泰在週一下午南下與他見面，談話中談及列入不分區立委名單的意願，不過遭到當場回絕；接著蔡英文也主動致電，想談選務但也遭到婉拒。

對此，卓榮泰下午在主持中執會前表示，在賴清德院長出國回來，將近一個多月時間，前陣子大家都很忙，沒有見面，先前知道他回國就聯繫過；此外，在禮拜一個時候，有去台南說明近況。

卓榮泰表示，最主要還是要聽聽賴清德的意見，也帶去很多老朋友的問候，至於在對話的內容上，並沒有所謂立委提名的報告跟承諾，而是在於政局發展、新興政黨出現，還有黨內問題。

至於「蔡賴配」的問題上，卓榮泰說，目前在候選人都明朗化後，候選人的搭配一定會受關注，但這必須要由總統候選人，來跟希望搭配的候選人來做說明，所以他並沒有傳達，當然不可能在這時候跟賴清德提不分區的問題，這是非常失當的。

▲前行政院長賴清德親自與世界棒球總會Riccardo Fraccari 會長及彭誠浩副會長特別到亞太國際棒球訓練中心棒球場為所有選手加油。（圖／賴清德臉書）

