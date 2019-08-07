聖文森總理見蔡英文：台灣是非常受到世界尊敬的國家

▲蔡英文總統7日晚間偕同陳建仁副總統伉儷以國宴宴請聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（Ralph Gonsalves）。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

聖文森總理龔薩福（Ralph Gonsalves）7日下午與總統蔡英文進行雙邊會晤時表示，沒有任何一個國家有權力去干涉其他國家的事務，無論這個國家有多強大、多富裕，或者是面積人口有多大，都必須要互相尊重，「世界各地及台灣人民心中，台灣是一個非常受到世界尊敬的國家」。

蔡英文下午與龔薩福一同觀禮，見證接受聖國新任駐台特命全權大使柏安卓呈遞到任國書；隨後，兩人在進行雙邊會晤時，蔡英文表示，歡迎龔薩福總理再度來到台灣，這是第11度訪問台灣，也是第10次到總統府，顯示了他對台灣高度重視。

蔡英文說，龔薩福從1994年起擔任國會議員，投入政治25年有很多重要的成就，尤其是龔薩福總理領導聯合勞工黨在2001年贏得政權，並擔任總理至今已經18年。

▼蔡英文總統7日晚間偕同陳建仁副總統伉儷以國宴宴請聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（Ralph Gonsalves）。（圖／總統府提供）



蔡英文表示，龔薩福總理不僅是聖國有史以來任期最長的總理，也是加勒比海地區各國任期最長的總理。這也表示龔薩福總理長期以來治國成績斐然，所以受到各界的肯定以及愛戴。尤其，今年聖文森也獲選為聯合國安理會2020-2021年非常任理事國，相信可以對促進世界穩定和平做出重要貢獻。

而龔薩福總理致詞則表示，很高興再次到台灣，第一次到總統府是2001年，現金的世界充滿挑戰和複雜的問題，但其實都有解決的方式。

他認為，沒有任何一個國家有權力去干涉其他國家的事務，無論這個國家有多強大、多富裕，或者是面積人口有多大，必須要互相尊重，而且透過多邊的合作來採取行動；任何國家都不應該用武力去威脅其他國家，這是違反聯合國憲章的，應該要和平地共處。

龔薩福說，全世界各地及台灣人民心中，臺灣是一個非常受到全世界尊敬的國家，看到台灣在過去以來的成就和克服的挑戰，令人感到讚嘆。而聖文森也是一個海島國家，必須要向臺灣學習，台聖兩國邦誼長達38年，一直確保可以互相協助及合作，展現出彼此的愛。