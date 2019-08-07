七夕忘記準備！他翻出彩色筆…靈感一閃　生出「GODIVA兌換券」保命

▲原PO準備「GODIVA Became Fat」兌換券。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

一年一度七夕情人節又到了，如果另一半是喜歡過節的人，但忘記準備禮物時該怎麼自保呢？一名男網友就貼出照片，巧妙化解自己壓根忘記七夕的窘境，「當你忘記七夕時，就必須趕緊想出保命措施，希望能順利矇騙過關。」他也貼出相當有心的自救成品照，可愛程度讓人想大讚是個好隊友。

這位男網友在臉書《爆廢公社》貼出2張照片，只見他找來名片大小的白紙、一盒彩色麥克筆，和一支黑麥克筆，親手畫出一張知名巧克力「GODIVA 」的兌換券，使用期限還畫上無限符號「∞」。不過一般包裝上的美人騎馬圖，卻被原PO故意畫成「美人騎豬」，而且還是一隻圓滾滾小胖豬。

請繼續往下閱讀...

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲這也太有心了吧！超可愛的 XD（圖／翻攝自爆廢公社）

另外，本來巧克力的標語應該是「GODIVA Belgium 1926」，卻被原PO寫成「GODIVA Became Fat」，相當有創意。除了這張兌換券之外，男網友也附上一個禮券大紅包，笑說這些是緊急想出的保命措施，「希望能順利矇騙過關。」

雖然是「臨時抱佛腳」，但這份情人節禮物相當有創意，也滿滿誠意，相信會讓另一半超開心。看到貼文後，其他人紛紛笑說，「塞錢也不賴」、「我覺得很可愛耶」、「我男友有你這種應變能力的話，我還不嫁一波」、「Became Fat是不是在偷偷笑太座」、「感覺這個比臨時去超商買一條金X巧克力還好。」

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！