柯文哲情人節前忙組黨！國民黨轟不顧花農　攤商：生意掉三分之二

▲台北市議會國民黨團7日發起內湖花市買花活動。（圖／記者楊亞璇攝，下同）

記者楊亞璇／台北報導

為促進七夕情人節買氣，台北市議會國民黨團7日發起內湖花市買花活動，呼籲大家來買花。台北市議員秦慧珠表示，台北市長柯文哲忙著組黨，忘了花農生計，市長不見了，去忙政治活動，「趕快回到崗位上，關懷各行各業」。

有攤商抱怨，今年景氣不好，以前有花店向他們訂花，但花店也說都沒有接到客人訂單，買氣應該下滑了三分之二，超過一半。攤商感嘆，原本他們是中盤，現在變成在零賣，但是零賣又沒有什麼散客，市府應該辦活動幫忙促銷，有客人反映，這裡交通不方便，這個問題也要解決，像他自己等公車就等了半個多鐘頭，「花那麼多錢弄沒有規劃，沒有交通，客人怎麼會來」。

北市議員秦慧珠表示，市府沒有辦促銷活動，今年七夕情人節生意不好做，市府不聞不問，昨天柯文哲去忙黨主席大業，卻忘了小市民生活，忘了花農生計，忘了需要他輔導的台北市產業，卻在上班時間去顧政治企圖心，呼籲市府注意到蕭條問題，提出解決方案，市長不見了，去忙政治活動，「趕快回到崗位上，關懷各行各業」。

立委李彥秀表示，組成政黨是柯文哲權利，但是身為北市大家長，對於中央地方合資，好不容易蓋起來的花卉市場，希望柯文哲給予關注，花卉市場是台北市重要產業之一，忙於黨務之外，多花心思在台北市政上。

北市議員吳世正批評，柯文哲忙著黨務、忙著選總統，把升斗小民心聲都忘記，呼籲柯市長不要妄想天邊的彩虹，高雄市長韓國瑜注意市民需要，他清淤、促進產業發展，柯文哲想要選舉、組黨，想到的就是自己的前途，呼籲市長做好對台北市民，不要想擴張勢力，拉攏鴻海創辦人郭台銘。

吳世正強調，郭台銘是國民黨員，也特別呼籲郭，「愛你所愛，堅持你所愛」，關公是你崇拜的對象，關公「義薄雲天抗曹營」，希望郭「誠信至上，拒絕柯P」。