準確命中目標！北韓官媒：昨射2枚戰術誘導飛彈　向美韓軍演發出警告

▲ 金正恩和周圍的士兵都相當興奮。（圖／朝中社）

記者陳宛貞／編譯

南韓聯合參謀本部6日宣布，北韓當天凌晨5時24分及36分在黃海南道瓜飴郡一帶朝東海（日本海）發射2枚推測為短程彈道導彈的飛行物。北韓官媒《朝中社》7日證實，6日在領導人金正恩的視察下發射新型戰術誘導飛彈，以達到武力示威的效果。外界多認為，北韓此舉是為對目前正進行的美韓軍演發出警告。

《朝中社》報導，6日凌晨自北韓西部作戰飛行場發射的2枚新型戰術誘導飛彈飛過平壤地區上空及中部內陸上空，準確射向東海上的預定目標，「透過展現武力的發射，證實新型戰術誘導飛彈無庸置疑的可靠度、安全性、實戰能力。」報導也提到，金正恩對6日試射的結果相當滿意，給予高度評價，認為此類軍事行動將成為對韓美聯合軍演發出嚴正警告的機會。

▲▼ 北韓6日發射的武器準確命中目標。（圖／朝中社）

南韓及美國5日起展開下半年的韓美聯合軍演，北韓已經數度表示抗議，更稱其為「軍事敵對行為」。此前，北韓7月25日在江原道元山虎島半島發射新型戰術誘導武器、7月31日及本月2日分別在元山葛麻半島及咸鏡南道永興郡地區試射新型大口徑可控型火箭炮

南韓軍方認為，北韓近幾次發射的飛行物都和5月4日及9日發射的「北韓版伊斯坎德爾」新型短程彈道飛彈類似。考慮到北韓稱昨天發射的飛行物為「新型戰術誘導飛彈」，可能與上月25日的發射體同樣為短程飛彈。但由於北韓近來開發的火箭炮有類似飛彈的誘導機能，6日發射的也可能是新型火箭砲。