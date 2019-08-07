　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

準確命中目標！北韓官媒：昨射2枚戰術誘導飛彈　向美韓軍演發出警告

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼北韓6日試射新型戰術誘導飛彈。（圖／朝中社）

▲ 金正恩和周圍的士兵都相當興奮。（圖／朝中社）

記者陳宛貞／編譯

南韓聯合參謀本部6日宣布，北韓當天凌晨5時24分及36分在黃海南道瓜飴郡一帶朝東海（日本海）發射2枚推測為短程彈道導彈的飛行物。北韓官媒《朝中社》7日證實，6日在領導人金正恩的視察下發射新型戰術誘導飛彈，以達到武力示威的效果。外界多認為，北韓此舉是為對目前正進行的美韓軍演發出警告。

《朝中社》報導，6日凌晨自北韓西部作戰飛行場發射的2枚新型戰術誘導飛彈飛過平壤地區上空及中部內陸上空，準確射向東海上的預定目標，「透過展現武力的發射，證實新型戰術誘導飛彈無庸置疑的可靠度、安全性、實戰能力。」報導也提到，金正恩對6日試射的結果相當滿意，給予高度評價，認為此類軍事行動將成為對韓美聯合軍演發出嚴正警告的機會。

▲▼北韓6日試射新型戰術誘導飛彈。（圖／朝中社）

▲▼ 北韓6日發射的武器準確命中目標。（圖／朝中社）

▲▼北韓6日試射新型戰術誘導飛彈。（圖／朝中社）

南韓及美國5日起展開下半年的韓美聯合軍演，北韓已經數度表示抗議，更稱其為「軍事敵對行為」。此前，北韓7月25日在江原道元山虎島半島發射新型戰術誘導武器、7月31日及本月2日分別在元山葛麻半島及咸鏡南道永興郡地區試射新型大口徑可控型火箭炮

南韓軍方認為，北韓近幾次發射的飛行物都和5月4日及9日發射的「北韓版伊斯坎德爾」新型短程彈道飛彈類似。考慮到北韓稱昨天發射的飛行物為「新型戰術誘導飛彈」，可能與上月25日的發射體同樣為短程飛彈。但由於北韓近來開發的火箭炮有類似飛彈的誘導機能，6日發射的也可能是新型火箭砲。

ET快訊
獨／知名牛仔褲營運長「網愛」好友嫩妻！鹹濕對話流出：妳的O真
獨／郭台銘8月底決定是否參選　「郭柯結盟」要贏韓國瑜5-10
利奇馬海警延後17:30發布！「最新路徑出爐」周四上午發陸警

關鍵字：北韓試射,金正恩,國際軍武,日韓要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

糊塗媽午覺醒來報警「2歲女兒不見了」　幾分鐘後在車上找到遺體

狠媽「讓宅哥睡15歲女兒」　得知懷孕竟逼喝「特調松節油＋酒」打胎！

準確命中目標！北韓官媒：昨射2枚戰術誘導飛彈　向美韓軍演發出警告

三星棄所有日產半導體原材 日韓擬向台買半導體及材料

利奇馬菲律賓海緩慢向西北移動…預計帶來大雨　農作物可能遭殃

耍賴裝死！狗狗四腳朝天躺地上不肯走 主人求饒也沒轍

牽手、露腳丫＝沒禮貌？　日本女孩「絕對不會做」的11件事

紐約時代廣場傳濃煙巨響　民眾「狂奔大街哭泣竄逃」：我怕是射殺！

南韓紙箱工廠爆炸釀大火！1消防員殉職10傷　10m外樹木遭連根拔起

父母幫弟擋子彈雙亡！5歲女成孤兒...害怕問：壞人會不會來殺我？

傷患大腿變形...救護車狂叭35聲　轎車「轉彎後繼續卡」網全怒了

勸不聽仍下水！洋男比中指挑釁 救生員理智線斷...怒拿鐵棒伺候

大猩猩「深邃皺眉」享受樹葉餐　超有戲表情網笑翻：小當家上身

草蜢合唱258人《失戀陣線聯盟》　老中青全都來...RISE在一旁看傻

滑水道、VR賽車、SPA全搬進房！70坪摩鐵50人包場嗨玩還有KTV

哈密瓜的朋友是誰？　王嘉爾的語言她一聽就懂XDD

李光洙醜臉三連發+魔性笑聲　「ending妖精」全臉塗藍...GG了XDD

被重判73年！毒梟喬裝女兒想越獄　戴面具+粉系衣「長太詭異」被抓包

最美風景！駝背伯牽單車誤闖環快 暖心司機秒停...「連人帶車」載走

「我想給大家看台灣真正的美麗」 瑞典型男全中文介紹！網讚感動

糊塗媽午覺醒來報警「2歲女兒不見了」　幾分鐘後在車上找到遺體

狠媽「讓宅哥睡15歲女兒」　得知懷孕竟逼喝「特調松節油＋酒」打胎！

準確命中目標！北韓官媒：昨射2枚戰術誘導飛彈　向美韓軍演發出警告

三星棄所有日產半導體原材 日韓擬向台買半導體及材料

利奇馬菲律賓海緩慢向西北移動…預計帶來大雨　農作物可能遭殃

耍賴裝死！狗狗四腳朝天躺地上不肯走 主人求饒也沒轍

牽手、露腳丫＝沒禮貌？　日本女孩「絕對不會做」的11件事

紐約時代廣場傳濃煙巨響　民眾「狂奔大街哭泣竄逃」：我怕是射殺！

南韓紙箱工廠爆炸釀大火！1消防員殉職10傷　10m外樹木遭連根拔起

父母幫弟擋子彈雙亡！5歲女成孤兒...害怕問：壞人會不會來殺我？

台南新營地區土石方場　非法貯留廢水臭味四溢被查獲

利奇馬颱風來襲　太平山遊樂區8日中午12時起預警休園

糊塗媽午覺醒來報警「2歲女兒不見了」　幾分鐘後在車上找到遺體

七夕情定福州❤️！「愛在第一家園」集體婚禮曝光　兩岸30對佳偶步紅毯超閃

陳芳語被酸硬擠事業線！　「高EQ神回覆」展現天然呆

慶富案真相未明　國民黨團籲檢調勿「遇到高層就轉彎」

50萬杯拿鐵的消費力！打卡熱點貨櫃星巴克　營業額創全台門市之冠

不老朋友街舞秀 　高鐵台南站鍋碗瓢盆打擊樂快閃吸睛

「英仙座流星雨」極大期8/13登場！肉眼可看、每小時最多110顆

Dappei／連梅根都愛！4種氣質超好的「襯衫裙」穿法一定要學

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

國際熱門新聞

她雙腿緊夾男友熱吻　摔下天橋慘..

女師秀前凸後翹身材　網暴動：想..

公寓大火！7歲女童困鐵窗活活燒..

毒梟戴面具越獄失敗　用床單上吊..

2女兒只能救1個…他陷最痛抉..

妻子被當人肉賭注　遭丈夫牌友性..

泰空姐染登革熱　3天後極速死亡

狠弟不爽「WIFI共用減速」　..

16歲少女被跳蚤咬傷亡？家人丟..

老鼠攻佔超商！網：新開的迪士尼..

潛水客遭鯊魚狠咬...他血流如..

一加侖滾水潑臉！她睡夢中痛醒驚..

弟繫繩搭電梯...下秒被甩飛「..

NASA：利奇馬颱風中心有強勁..

更多熱門

相關新聞

日本女孩「絕對不會做」的11件事

許多人都認為，在東北亞各國當中，日本女生是最可愛、舉止優雅的一群。旅遊網站「LIVE JAPAN」列出11項「日本女生不會做的事情」，根據多年來的生活與觀察經驗，展現出日本女生與其他亞洲女生相比之下，相當獨特的價值觀和行為。

南韓紙箱工廠爆炸　11人死傷

晴空賽7國越障射擊　侯強：適應戰爭需求

日本頒布政令：貿易白名單剔除南韓

利奇馬逼近沖繩　日氣象廳：警戒高浪大雨

讀者迴響

發燒話題

姜丹尼爾 一芳 颱風即時 元朗事件 U12世界盃 王令麟 艾成王瞳 林書豪 京阿尼 大稻埕煙火 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王令麟 王陽明 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 地震 王令麟 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

27歲女OL爽中4.5億元！1年後為錢發愁

夫妻「組隊外送」…他一看秒鼻酸

好市多「潮流神鞋」千元有找　高雄人狂掃26雙

利奇馬豪大雨彈灌3天　風雨時程出爐

女車主急報案「4片玻璃被偷了」　警到場車窗自行升起

利奇馬海警下午發布！強風豪雨炸2地區

她「裙底走光」鏡頭還在拍！

排隊再久也願意！　便利商店辣妹

忍1年放棄奧迪？林采緹認「做好離婚準備」

利奇馬80%襲北基宜！暴風圈8日觸陸

專訪／Julia驚爆身體其實超硬！

陸軍203旅驚傳士兵連開3槍自戕

刷撿到的悠遊卡買奶茶　一杯變3000

她雙腿緊夾男友熱吻　摔下天橋慘死

茵聲不約她！木星走心：我宣布退團

更多

最夯影音

更多

傷患大腿變形...救護車狂叭35聲　轎車「轉彎後繼續卡」網全怒了

勸不聽仍下水！洋男比中指挑釁 救生員理智線斷...怒拿鐵棒伺候

大猩猩「深邃皺眉」享受樹葉餐　超有戲表情網笑翻：小當家上身

草蜢合唱258人《失戀陣線聯盟》　老中青全都來...RISE在一旁看傻

滑水道、VR賽車、SPA全搬進房！70坪摩鐵50人包場嗨玩還有KTV

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面