　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

利奇馬今將變中颱海陸警恐齊發　減速轉彎！周四五影響最劇防強風豪雨

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

天氣圖。（圖／氣象局）

▲氣象局風場預報顯示圖顯示，利奇馬周五下午相當靠近台灣。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

海陸警今恐齊發！中央氣象局預報員劉沛滕表示，預估輕度颱風利奇馬今天（7日）將增強為中度颱風，今起受外圍環流影響，大台北和宜蘭會有明顯短暫陣雨，花蓮、台東也會下雨，越晚雨勢越明顯，有局部較大雨勢發生機率；預估今中午前後可能發海上警報，深夜至周四（8日）清晨可能發陸上警報，周四下半天到周五（9日）一整天影響最大，西半部、宜蘭有豪雨以上等級雨勢。至於利奇馬是否會登陸或成為「西北颱」？他說，都有可能但機率不是很高，還要觀察。

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今午後雷雨以中南部比較明顯；且受到颱風外圍沉降作用，西半部尤其是新竹到彰化有局部36度以上高溫機率；另外，北海岸、東部和南部已有長浪發生，會持續到颱風影響期間。

請繼續往下閱讀...

▼利奇馬持續增強中。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼北部、東半部越晚雨越大。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局觀測，利奇馬今晨2時中心氣壓975百帕，中心位置在鵝鑾鼻東南東方820公里海面上，以每小時13公里速度向西北進行，中心附近最大風速每秒30公尺（即每小時108公里），相當於11級風，瞬間最大陣風每秒38公尺（即每小時137公里），相當於13級風，7級風暴風半徑200公里，10級風暴風半徑50公里。

劉沛滕說，利奇馬6日的引導速度較慢，現在稍微加速，時速達到13公里，路徑沒明顯調整，預估今上午11時半或下午2時半可能發海警，今深夜或周四清晨可能發陸警。

劉沛滕表示，周四下半天到周五影響最大，周四受到颱風本體影響，北部、宜花會出現比較大風雨，其他地區也有明顯陣雨；周五西半部、宜蘭有豪雨以上等級雨勢，花東少部分地區可能因沉降而有焚風；周六颱風逐漸遠離，但中南部因吹西南風，會持續下大雨或豪雨，至於是否可能達到西南氣流，目前看不是很明顯。

▼氣象局預估利奇馬將從東北部近海到北部海面後北轉。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▼各國最新對利奇馬預報。（圖／NCDR／點圖可放大）

天氣圖。（圖／氣象局）

劉沛滕指出，現在利奇馬是輕颱上限，預估今轉中颱，最新預報顯示將從東北部近海到北部海面後北轉，轉彎時速度可能放慢，屆時因每小時走10幾公里，不是快速通過算中等偏慢，就要注意累積雨量會比較大。至於利奇馬是否會登陸或成為西北颱，他說，都有可能但機率不是很高，還有變化空間。

天氣風險公司總經理彭啟明指出，利奇馬颱風中心周五不一定會通過北部，但縱使不接近北部，暴風圈也一定掃過北東，雨勢先從北東開始下起，再下到西半部，周六慢慢脫離暴風圈威脅，周日天氣轉好；利奇馬應不會有太強西南氣流，但只要是颱風都有西南環流，周四開始雨就和平常不一樣，周五雨量不小，暴風圈通過的地方很高機會有颱風假。

而今年第8號颱風范斯高未來動向，劉沛滕表示，快脫離韓國陸地，以東北東走向轉向日本海，將變溫帶氣旋；而第9號颱風柯羅莎還會再增強，估偏北往日本方向，暫時對台灣無影響，但因引導氣流不明確，等3到5天再看會比較明確。

▼目前太平洋上有三個颱風。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

ET快訊
辣腿女星半夜睡進導演家11hrs！「演他4部片都女主角」揭秘
午後變天！利奇馬風雨很有感影響時間曝　恐西北颱？吳德榮說話了
謝長廷斷34年父子情！謝維洲欠千萬賭債改姓隱名　見黑衣人就逃
利奇馬將開眼80%襲北基宜豪雨轟3天！暴風圈明觸陸　可能放颱

關鍵字：氣象,氣象局,氣象雲,利奇馬,颱風,劉沛滕

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「三重客運董座」Get！李晶晶父成客運界的King　意外扯入蔡正元

午後變天！利奇馬「風雨很有感」影響各地時間曝　恐西北颱？吳德榮說話了

4萬考生注意今指考放榜　上午8點起可用「登記查榜APP」查榜

利奇馬今將變中颱海陸警恐齊發　減速轉彎！周四五影響最劇防強風豪雨

利奇馬3階段風雨「致災10縣市」！降雨熱區出爐　周五嚴防紫爆水炸彈

一芳「30萬起家」狂開1500間分店　一份聲明動搖14年飲料王國

2小鴨結伴衝冰櫃一直看！超商員無奈寫「超萌真相」　網笑歪：今天有遇到

姪子「超萌菜單」逼瘋阿姨！她上網求救：小孩的世界我不懂

快訊／14分鐘後再震！台北01：14「猛扯一下」搖晃　網：陽明山晃好大

在早餐店上班錯了嗎？ 媽教訓女兒：不讀書就會像哥哥一樣早起

傷患大腿變形...救護車狂叭35聲　轎車「轉彎後繼續卡」網全怒了

勸不聽仍下水！洋男比中指挑釁 救生員理智線斷...怒拿鐵棒伺候

草蜢合唱258人《失戀陣線聯盟》　老中青全都來...RISE在一旁看傻

滑水道、VR賽車、SPA全搬進房！70坪摩鐵50人包場嗨玩還有KTV

大猩猩「深邃皺眉」享受樹葉餐　超有戲表情網笑翻：小當家上身

被重判73年！毒梟喬裝女兒想越獄　戴面具+粉系衣「長太詭異」被抓包

IU親眼看到ＯＯ被ＯＯ！　 滿月的冤恨公開..《德魯納》大反轉

「我想給大家看台灣真正的美麗」 瑞典型男全中文介紹！網讚感動

哈密瓜的朋友是誰？　王嘉爾的語言她一聽就懂XDD

李光洙醜臉三連發+魔性笑聲　「ending妖精」全臉塗藍...GG了XDD

「三重客運董座」Get！李晶晶父成客運界的King　意外扯入蔡正元

午後變天！利奇馬「風雨很有感」影響各地時間曝　恐西北颱？吳德榮說話了

4萬考生注意今指考放榜　上午8點起可用「登記查榜APP」查榜

利奇馬今將變中颱海陸警恐齊發　減速轉彎！周四五影響最劇防強風豪雨

利奇馬3階段風雨「致災10縣市」！降雨熱區出爐　周五嚴防紫爆水炸彈

一芳「30萬起家」狂開1500間分店　一份聲明動搖14年飲料王國

2小鴨結伴衝冰櫃一直看！超商員無奈寫「超萌真相」　網笑歪：今天有遇到

姪子「超萌菜單」逼瘋阿姨！她上網求救：小孩的世界我不懂

快訊／14分鐘後再震！台北01：14「猛扯一下」搖晃　網：陽明山晃好大

在早餐店上班錯了嗎？ 媽教訓女兒：不讀書就會像哥哥一樣早起

騙局！台美3千億羅塔島開發案「主席驚爆是通緝犯」　大咖立委上當幫站台

屁蛋妹爆打仙女正宮！　睡人夫「偷拍激烈刺槍片」PO網叫囂：看他多需要我

保時捷女賞巴掌被罵翻...嘆臉丟光！曝打人原因：他說我臉上粉很厚

「三重客運董座」Get！李晶晶父成客運界的King　意外扯入蔡正元

午後變天！利奇馬「風雨很有感」影響各地時間曝　恐西北颱？吳德榮說話了

都有3P！吳可熙爆「醜化楊雅喆」　《灼人秘密》影射《血觀音》3大證據

當廣告演員遭「鈔票打臉」羞辱霸凌　吳可熙「翻身上位史」睡進導演家

離婚獲賠百萬元　新竹男一聽「前妻生了」又怒告通姦…檢方打臉

館長曝「李婉鈺撤告」關鍵人物是他：這本來就是一個天大的誤會

259米「懸空玻璃走廊」體驗超刺激！　兩岸小天使登東方明珠塔

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

生活熱門新聞

利奇馬豪大雨彈灌3天　風雨時程..

利奇馬80%襲北基宜！暴風圈8..

利奇馬3路徑周四颱風假？吳德榮..

利奇馬風雨致災10縣市！周五防..

即／台北01:00有感地震！強..

即／北投01:00極淺層3.2..

快訊／14分鐘後再震！台北01..

利奇馬變壯不排除登陸　風雨轟北..

利奇馬今將變中颱海陸警恐齊發　..

便當店都月入百萬？背後真相曝光

媽突准開整晚冷氣　她見條件猶豫..

大媽見「手錶背蓋凹槽」堅持是師..

阿桑「這是博愛座」　孕婦翻白眼..

利奇馬「風雨很有感」　影響各地..

更多熱門

相關新聞

利奇馬「風雨很有感」　影響各地時間出爐

利奇馬颱風來勢洶洶，氣象專家吳德榮表示，利奇馬會是西北颱嗎？再觀察吧。天氣風險公司也整理台灣影響各地的風雨時程，並提醒這次的風、雨影響都會很有感，要特別強調「雨的威脅」。

利奇馬風雨致災10縣市！周五防雨彈

即／北投01:00極淺層3.2地震！陽明山最大

即／台北01:00有感地震！強晃1秒

利奇馬80%襲北基宜！暴風圈8日觸陸

讀者迴響

發燒話題

姜丹尼爾 一芳 颱風即時 元朗事件 U12世界盃 王令麟 艾成王瞳 林書豪 京阿尼 大稻埕煙火 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王令麟 王陽明 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 地震 王令麟 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

27歲女OL爽中4.5億元！1年後為錢發愁

利奇馬豪大雨彈灌3天　風雨時程出爐

利奇馬80%襲北基宜！暴風圈8日觸陸

利奇馬3路徑周四颱風假？吳德榮有解

她「裙底走光」鏡頭還在拍！

即／出電梯比特犬撲來　母子送醫

夫外遇！她想「那邊變緊」整6次…只能塞鉛筆

排隊再久也願意！　便利商店辣妹

忍1年放棄奧迪？林采緹認「做好離婚準備」

傳說中的「好脾氣」星座Top 4！

利奇馬風雨致災10縣市！周五防雨彈

即／台北01:00有感地震！強晃1秒

專訪／Julia驚爆身體其實超硬！

醫滑手機遭「電梯吃掉」身斷2截亡

謝維洲欠千萬賭債　謝長廷斷34年父子情

更多

最夯影音

更多

傷患大腿變形...救護車狂叭35聲　轎車「轉彎後繼續卡」網全怒了

勸不聽仍下水！洋男比中指挑釁 救生員理智線斷...怒拿鐵棒伺候

草蜢合唱258人《失戀陣線聯盟》　老中青全都來...RISE在一旁看傻

滑水道、VR賽車、SPA全搬進房！70坪摩鐵50人包場嗨玩還有KTV

大猩猩「深邃皺眉」享受樹葉餐　超有戲表情網笑翻：小當家上身

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面