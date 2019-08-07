利奇馬今將變中颱海陸警恐齊發　減速轉彎！周四五影響最劇防強風豪雨

▲氣象局風場預報顯示圖顯示，利奇馬周五下午相當靠近台灣。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

海陸警今恐齊發！中央氣象局預報員劉沛滕表示，預估輕度颱風利奇馬今天（7日）將增強為中度颱風，今起受外圍環流影響，大台北和宜蘭會有明顯短暫陣雨，花蓮、台東也會下雨，越晚雨勢越明顯，有局部較大雨勢發生機率；預估今中午前後可能發海上警報，深夜至周四（8日）清晨可能發陸上警報，周四下半天到周五（9日）一整天影響最大，西半部、宜蘭有豪雨以上等級雨勢。至於利奇馬是否會登陸或成為「西北颱」？他說，都有可能但機率不是很高，還要觀察。

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今午後雷雨以中南部比較明顯；且受到颱風外圍沉降作用，西半部尤其是新竹到彰化有局部36度以上高溫機率；另外，北海岸、東部和南部已有長浪發生，會持續到颱風影響期間。

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▼利奇馬持續增強中。（圖／氣象局）

▲▼北部、東半部越晚雨越大。（圖／氣象局）

氣象局觀測，利奇馬今晨2時中心氣壓975百帕，中心位置在鵝鑾鼻東南東方820公里海面上，以每小時13公里速度向西北進行，中心附近最大風速每秒30公尺（即每小時108公里），相當於11級風，瞬間最大陣風每秒38公尺（即每小時137公里），相當於13級風，7級風暴風半徑200公里，10級風暴風半徑50公里。

劉沛滕說，利奇馬6日的引導速度較慢，現在稍微加速，時速達到13公里，路徑沒明顯調整，預估今上午11時半或下午2時半可能發海警，今深夜或周四清晨可能發陸警。

劉沛滕表示，周四下半天到周五影響最大，周四受到颱風本體影響，北部、宜花會出現比較大風雨，其他地區也有明顯陣雨；周五西半部、宜蘭有豪雨以上等級雨勢，花東少部分地區可能因沉降而有焚風；周六颱風逐漸遠離，但中南部因吹西南風，會持續下大雨或豪雨，至於是否可能達到西南氣流，目前看不是很明顯。

▼氣象局預估利奇馬將從東北部近海到北部海面後北轉。（圖／氣象局）

▼各國最新對利奇馬預報。（圖／NCDR／點圖可放大）

劉沛滕指出，現在利奇馬是輕颱上限，預估今轉中颱，最新預報顯示將從東北部近海到北部海面後北轉，轉彎時速度可能放慢，屆時因每小時走10幾公里，不是快速通過算中等偏慢，就要注意累積雨量會比較大。至於利奇馬是否會登陸或成為西北颱，他說，都有可能但機率不是很高，還有變化空間。

天氣風險公司總經理彭啟明指出，利奇馬颱風中心周五不一定會通過北部，但縱使不接近北部，暴風圈也一定掃過北東，雨勢先從北東開始下起，再下到西半部，周六慢慢脫離暴風圈威脅，周日天氣轉好；利奇馬應不會有太強西南氣流，但只要是颱風都有西南環流，周四開始雨就和平常不一樣，周五雨量不小，暴風圈通過的地方很高機會有颱風假。

而今年第8號颱風范斯高未來動向，劉沛滕表示，快脫離韓國陸地，以東北東走向轉向日本海，將變溫帶氣旋；而第9號颱風柯羅莎還會再增強，估偏北往日本方向，暫時對台灣無影響，但因引導氣流不明確，等3到5天再看會比較明確。

▼目前太平洋上有三個颱風。（圖／氣象局）