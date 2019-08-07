一芳「30萬起家」狂開1500間分店　一份聲明動搖14年飲料王國

記者趙蔡州／綜合報導

一芳水果茶5日在微博發出「堅決維護一國兩制，堅決反對暴力罷工」文章，儘管一芳6日下午再次發出三點聲明，強調自己恪守品牌不涉政治的原則，但仍遭到部份網友揚言抵制拒喝，而且一芳的創辦人柯梓凱也被網友起底，使得其集團旗下的相關品牌也被動搖。

香港市民5日發起罷工、罷課及罷市的不合作運動，一芳水果茶當日也在微博發出聲明，「堅決維護一國兩制，堅決反對暴力罷工」，這則聲明立刻在台灣引發軒然大波，網友們紛紛灌爆一芳臉書，google也狂刷負評，連台灣加盟店也紛紛發布不認同聲明，事件至今仍在持續延燒。

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▲一芳台灣水果2016年3月才在台灣問市。（圖／記者陳玉攝）

其實，一芳台灣水果2016年3月才在台灣問市，主打「所有食材皆取自台灣這片土地，堅持MIT的認同，也讓古早經典再現」，高喊在地取材的精神，迅速在台北、台中竄紅，如今在全球更開了1500家分店，其集團旗下品牌甚至跨足到燒肉、韓式料理等餐飲業，而打造這一個餐飲王國的就是年僅36歲的柯梓凱。

柯梓凱因為是白手起家，14年前為了存30萬元創業，開始一天兼三份工的生活，「我就從早上送報紙，然後白天在一個火鍋店打工，晚上套夾報，一天睡大概6、7個小時不到」，他後來在台中夜市賣飲料發跡，打進熱門的商圈學區，後來先創立知名連鎖店喬治派克，接著是牧島日式燒肉、黃鶴洞銅盤烤肉等品牌。

▲一芳水果茶因為微博的聲明在台灣引發軒然大波。（圖／翻攝自微博）

不過盲目擴展版圖地行為，也使得集團的資本支出暴增，一度燒光所有積蓄及入股現金，還欠下高達6000萬元的債務，幸好當時有許多的員工不離不棄，而柯梓凱深深反省、檢視自己失敗的原因，最後也決定以奶奶的名字創立「一芳」水果茶，找回自己創業的初衷並且用飲料力挽狂瀾。

創辦人柯梓凱IG上還放著藝人好友力挺自家飲料的照片，一芳水果茶也闖出自己名稱、成功到大陸拓點，仍堅持台灣水果直送成了一大賣點，不過集團才剛穩定不久，如今又因為在微博發布聲明，導致集團捲入了政治風波，品牌形象也再次受到考驗。