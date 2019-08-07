柯文哲不可能選2020了！　邱毅：大坑等著郭台銘跳

▲韓國瑜、蔡英文、柯文哲。（資料照）

記者徐政璿／台北報導

台北市長柯文哲1日宣布籌組「台灣民眾黨」（簡稱民眾黨，TPP），6日在台大醫院國際會議中心舉辦創黨大會，隨後赴內政部登記。國民黨前立委邱毅表示，柯文哲安排了一個大坑，等著郭台銘往裡跳，因為柯文哲既擔任黨主席，大概就不可能投入大選了。

邱毅表示，這個坑就是柯文哲成立的新政黨，新政黨叫「台灣民眾黨」，表面上在向抗日先烈蔣渭水致敬，其實是在向郭台銘示好，因為這個政黨簡稱「台民黨」，諧音就是「台銘黨」；成立一個新政黨，黨主席處理黨務千頭萬緒，再加上立委提名顧此失彼，很容易得罪人，柯文哲既擔任黨主席，大概就不可能投入大選了。

邱毅指出，可是沒有大選的母雞撐著，選立委的小雞根本不可能當選，政黨票也吸引不進來，不分區立委就要全盤落空，政黨剛成立就泡沫化了。因此必須找到夠份量的母雞，而且這隻母雞還必須有支撐政黨發展和選舉的財務能力，左思右想，人選只有一個，就是郭台銘，而郭台銘與王金平結盟，因此最好情況就是郭王一起來，形成郭柯王大同盟。

邱毅分析，柯文哲的如意算盤是：「以郭王配投入大選，他自任黨主席，爭取立委席次，成為立法院的第三大黨。屆時不管郭王勝敗如何，柯文哲已穩居第三勢力盟主，他進可投入2024，退可在立法院扮演關鍵少數，總之他是穩賺不賠的」。