郭台銘8/8現身高雄？　劉宥彤：機率高！但也要看颱風動向

▲郭台銘幕僚劉宥彤出席台灣民眾黨創黨大會。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

前鴻海董事長郭台銘可能於7月31日下午返台後，一路神隱到現在。鴻海旗下永齡基金會本週四（8月8日）將在高雄舉辦八八風災十周年活動，基金會執行長劉宥彤出席台北市長柯文哲創立的台灣民眾黨創黨大會後受訪表示，郭台銘出席的機率高，但活動要配合場地及氣候，加上有颱風來擾，所以還在安排，明天才能確定。

台北市長柯文哲1日宣布籌組「台灣民眾黨」，6日在台大醫院國際會議中心舉辦創黨大會。劉宥彤也到現場致意，她在會後受訪表示，出席並不是代表郭台銘，「我以我個人的身分來給柯市長祝福」，也給台灣民眾黨的發起人蔡壁如祝福。

劉宥彤表示，郭台銘事實上已經表達會送花籃，但蔡壁如5日在電話裡跟他們說6日創黨大會會有很多年輕人，剛好永齡基金會想要做一個青年的平台，彼此理念相同，所以蔡壁如跟她說，「我不妨可以過來看看」。

為何郭台銘兒子郭守正沒現身？劉宥彤指出，永齡基金會的董事長其實是郭守正，如果基金會想要做這個青年的平台，其實可以過來看一下，但事實上郭守正不太會出席這樣的場合，「他（郭守正）說基金會的事物，還是由我這邊來處理就可以了」。

針對有媒體民調顯示，只要兩人結盟，都能擊敗總統蔡英文和高雄市長韓國瑜，劉宥彤受訪回應，「我覺得參考就好啦，這個我覺得因為是一個假設性的問題，所以我覺得真的大家不用太在意」。

至於何時跟其粉絲「正義老虎軍團」見面，劉宥彤說，現在還沒談，可能要到8月中後，現在就是希望能夠規劃的內容跟整理，尋找適合場地。