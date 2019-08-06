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藏金閣8月拍賣會　50年代老家具檜木衣櫥大家來競標

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▲台南市環保局藏金閣8月拍賣會，推出檜木衣櫥及多功能展示櫃等珍品供競標。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市環保局藏金閣8月拍賣會，推出檜木衣櫥及多功能展示櫃等珍品供競標。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市環保局藏金閣8月10日拍賣會，推出檜木衣櫥及多功能展示櫃等珍品供競標，檜木衣櫥是50年代產物，做工精細且保持完整，另多功能展示櫃原為蝴蝶標本櫃，造型典雅氣派，經藏金閣木工師傅加以整修後，很適合擺放書籍或收藏品，都是值得典藏的優質老家具，歡迎民眾踴躍競標。

台南市環保局推廣不用一次性飲料杯，拍賣會持續設有杯杯享樂趣宣導攤位，宣導民眾自備環保杯可免費享用350CC冰涼茶飲，若忘了帶環保杯，可現場借用環保杯，用完再還回攤位。每月固定辦理的資源回收物兌換活動，持指定數量回收物累積點數可兌換民生用品、廚餘桶（70點）、馬克杯（70點）或兌換台南市限量環保市民卡（一卡通空卡）1張，也可以以點數兌換儲值加值金，持廢紙袋、布袋30個、廢杯蓋1公斤、舊衣服10公斤及玻璃容器50個（需分色）到鼓勵回收專區，即可兌換1.5公斤培養土或環保洗碗精1份，數量有限，兌完為止。

環保局說，拍賣會及相關活動上午9時開始，有188件家具、115件實木創作生活用品、單人書桌椅15件及10輛腳踏車供競標，10輛回收腳踏車中有1輛登山城市腳踏車，有26吋鋁合金車架、前後避震21速shimano系統。此外還有11個檜木收納盒及12個檜木小型置物架限時搶購商品，每個售價150元，消費滿額另有贈品。
此外還有咖啡渣免費索取、藏金閣二手書交換、綠色消費環保集點、台南市社會局輔具媒合活動，及台南市南區家扶中心跳蚤市場義賣等多項活動，民眾可先上台南市政府環保局藏金閣網站http://epb3.tainan.gov.tw/yardsale/ 瀏覽拍賣品、平日賣商品及二手腳踏車，預先挑選。

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