向主管坦承持槍毒就被解雇　技術員力抗竹科上市大廠...贏了

▲黎男不服公司單方面解雇，向法院提出確認僱傭關係。(示意圖／記者張煌仁攝)

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名科技大廠的技術員黎男，因向公司主管表示涉及槍毒案而遭到解雇，黎男不服公司解雇，向法院提出確認僱傭關係。法官調查後發現，黎男雖持有K他命，但並未查出有持槍，也無運送或販毒的事證，更沒新聞報導，對他人生命、身體沒有明顯的傷害，且案發9個月後才被解雇，也違反保護勞工手段，因此認定解僱程序不合法，判科技公司需支付黎男於2017年11月18日到復職日的每月2萬4800元的薪水。

新竹黎姓男子於2016年9月開始擔任新竹某間上市科技大廠的技術員，隔年11月卻遭到無預警解僱，黎男前往公司才知道，他因2017年2月間捲入槍毒案，遭到公司以違反國家重大法令為由解僱，但黎男辯稱，當時他的確持有K他命而涉及社維法，但這與勞工執行職務無關，也與公司無關，不影響公司形象及名譽，解僱不合法。經縣府調解未果，才提出確認僱傭關係。

黎男雖向警局申請良民證，但公司仍予以解雇，且事先未給予懲處或告誡即解僱，與解僱最後手段有違，因此黎男主張僱傭關係仍存在，要求對方支付他自2017年11月18日到復職日的每月2萬4800元的薪水及年終獎金。

該科技公司向法官表示，黎男不思己過，違法犯事在先，若任由回復原職，要如何獎懲管理員工呢？且黎男受僱當技術員後，隔1個月就告知奶奶過世要回家處理，沒有與領班確認喪假就失職，後來又說女友懷孕缺錢，領班好意安

排加班，但他卻不見蹤影，且上班精神不濟、打瞌睡、擅離崗位，甚至還聽聞他在外兼差開白牌車。

科技公司主管表示，2017年11月黎男曠職未到，隔幾天才出現並告知公司因帶槍而遭警方扣留48小時，讓員工內部人心惶惶，事後更坦承持毒、擁槍等違法情，公司基於維護廠區安全及公司形象，好意建議他自行離職以免留下紀錄，影響日後謀職，黎男當時也同意自願離職，未料隔日竟反悔，沒辦交接，也沒上班。公司一直無法聯繫上黎男，才認定兩造已無僱傭關係。

法官調查，黎男是2016年9月受僱於該科技公司，月薪24800元，2017年因持有0.62公克的K他命遭到裁罰，且持槍遭查獲乃黎男自述，法官並未調查到資料，但黎男仍因違反工作規則情節重大，遭到免職。

法官認，黎男雖遭警方查獲持有K他命，但並未查出有持槍，但沒有查出有運送或販毒的事證，也沒新聞報導，充其量僅能認定黎男私生活交友不慎，或缺乏遠離毒品的認知。黎男雖持毒或施用，但對他人生命、身體沒有明顯的傷害，且科技公司是案發9個月後才得知，就算要維護紀律懲處，也是採取警告或減少獎金等處分，但卻以「情節重大」即以解聘，違反保護勞工手段，因此認定科技公司解僱是非法的，判科技公司需支付黎男於2017年11月18日到復職日的每月2萬4800元的薪水。