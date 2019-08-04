違法露天焚燒垃圾冒濃煙 海巡通報速迅滅火裁罰

▲南部分署第11岸巡隊曾文溪安檢所港巡人員，發現泊區魚塭有民眾焚燒垃圾且引發火勢造成大量濃煙，馬上協處並通報土城消防分隊支援滅火。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

南部分署第11岸巡隊曾文溪安檢所港巡人員，8月3日上午10時許，發現泊區魚塭小徑旁冒出大量黑煙，經查為民眾焚燒垃圾且引發火勢，隨即上前協處，並通報土城消防分隊支援滅火，並由台南市環保局依違反空氣汙染防制法予以裁罰。

3日上午10時許，曾文溪安檢所港巡人員執行勤務時，發現泊區魚塭小徑旁冒出大量黑煙及濃烈惡臭，經前往查察後發現民眾焚燒大量垃圾所致，隨即使用滅火器控制火勢，並通報土城消防分隊派員協處，火勢經迅速撲滅後，未造成更大災害發生。

據瞭解，該民眾承租泊區附近魚塭工作，因垃圾過量無法處置，欲整理環境卻以焚燒方式清理，此行為不僅會造成空氣汙染，也可能導致火災發生，本案由台南市環保局依違反空氣汙染防制法相關規定予以裁罰。

南部分署第11岸巡隊表示，海巡署除查緝不法外，平時積極參與環境保育工作，以盡一份保護環境之心力，並呼籲若於港口或岸際發現汙染事件時，隨時都可利用行動電話或市話撥打「118」海巡服務電話」，海巡署將立即提供協助處置，以控制污染所帶來的損害。