與女友「甜蜜發熱」！他包皮卡住驚見「甜甜圈」套頭　醫：要切才能根治

記者吳奕靖、戴若涵／高雄報導

一年一度的七夕情人節將至，不少情侶會在燈光美氣氛佳的狀態下，一起享受愛人間的親密！日前一對情侶激戰過後，男友隔天下體腫了一圈，如同套了一個甜甜圈般，趕緊到醫院求助。泌尿科醫師李嘉文表示，這是受到了「包莖」的影響，若要根治只能進行「包皮環切手術」。

提到這起案例，李嘉文用白色泡棉製作成道具來解釋，白色泡棉代表腫脹處。他解釋，許多年輕男生出現包莖狀況起初都不以為意，但在進行性行為時，前端的包皮很緊，往後撥開露出龜頭時，包皮就會卡在冠狀溝內，加上不少男生性行為後倒頭就睡，睡醒才發現龜頭下方整個腫起來，這是因為局部淋巴循環不良，導致出現腫脹。

請繼續往下閱讀...

▲泌尿科醫師李嘉文拿出道具解釋。（圖／記者吳奕靖攝）

他指出，出現這樣的情況，熟練的泌尿科醫師會壓住龜頭，將包皮推回原處，但過程中男生會感到相當疼痛，若要減輕疼痛只能塗抹潤滑液，通常包皮推回後，便會消除腫脹。但若想要根治包莖的問題，可等陰莖完全恢復後，到醫院進行「包皮環切手術」。

李嘉文提醒，一般男生發生包莖機率其實不高，但如果平常覺得包皮很緊，龜頭露不出來，或龜頭露出時會覺得很痛，就要留心了。

他也提到，一般來說，割包皮的群眾大多是年輕男生，但也有少部分中年男子認為包皮難清理來求醫，另外，還有少數高齡80多歲的阿公，因前端包皮感染，導致包皮攣縮，進而影響到排尿，尿液只能一滴滴地流出，那也需要割包皮解決。

【更多新聞】

花博情人橋散步！低胸短裙妹與男友吵架扭頭走 180cm秒尾隨逼「趴櫃交疊」



女友16歲妹趴沙發！他「後面騎上」飢渴解內衣 抱上床強X...瞎喊：是在玩



影／美魔女規定天天「激情交疊」！每餐要吃1000元 實習醫嚇歪提分手：受不了