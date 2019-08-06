花博情人橋散步！低胸短裙妹與男友吵架扭頭走　180cm秒尾隨逼「趴櫃交疊」

▲翁男見到穿著低胸連身短洋裝的靜靜，竟起邪念對她上下其手。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者戴若涵／台北報導

台北市一名翁姓男子2018年在花博公園見到一名短裙辣妹靜靜（化名）落單，竟一路尾隨。穿著高跟鞋的靜靜發現後趕緊跑起步來拉開距離，不料，翁男竟加速追上並伸出魔爪試圖性侵靜靜，所幸靜靜男友及時發現並報警處理。高院判翁男有期徒刑1年10月，緩刑5年，提供60小時義務勞務，可上訴。

根據判決書，身高180公分的翁男2018年8月24日凌晨3時許，在花博公園內見到穿著低胸連身短洋裝的靜靜，周遭也沒有其他人，竟然色心大起，一路尾隨靜靜。靜靜發現有人跟蹤，不顧自己穿著高跟鞋，一路跑到公園內的廟宇前，坐在長椅上不停喘息。

沒想到翁男見狀竟靠上前，用手撫摸靜靜背部數下，而靜靜擔心遭遇不測，不敢多加抗拒，翁男見她不敢抵抗，隨即出手伸進靜靜的洋裝內撫摸胸部、私密處，靜靜感覺大事不妙，趕緊將翁男推開。

但翁男無視靜靜的抗拒，先是逼她撫摸生殖器官，命令她為自己口交，之後又強行將她帶往附近暗處，並將她壓趴在鐵櫃上試圖性侵，所幸靜靜的男友聞聲趕到，阻止事件發生。

靜靜證稱，案發當時，自己原先跟男友在公園內散步，後來2人吵起架來，便在情人橋上分開，她上完廁所出來後，就獨自一人散心，沒想到就被跟蹤了，好險男友及時趕到，當場喝斥翁男，「不要動，你們在幹什麼？」，並報警處理。

台北地方法院審理時，翁男坦承撫摸靜靜，但強調並無性侵，並表示見到女方沒有激烈反抗，以為對方只是「害羞」，還稱覺得自己遭到「仙人跳」陷害。一審認為翁男無悔意還推諉卸責，依強制性交未遂罪，判他有期徒刑1年10月。

高等法院審理時，翁男終於坦承錯誤，法官審酌他沒有前科，女方也同意緩刑，維持一審有期徒刑1年10月的判決，但給予緩刑5年，期間付保護管束，須提供60小時義務勞務。全案仍可上訴。

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