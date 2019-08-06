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2019保險信望愛／明台產險獲兩大獎　寵物保險奪「最佳商品創意」

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▲明台產險「寵物の好險」於2019年第21屆保險信望愛獎中榮獲產險組「最佳商品創意獎」，明台產險商品本部副總經理李志昌代表受獎。（圖／明台產險提供）

▲明台產險「寵物の好險」於2019年第21屆保險信望愛獎中榮獲產險組「最佳商品創意獎」，明台產險商品本部副總經理李志昌代表受獎。（圖／明台產險提供）

財經中心／台北報導

「保險信望愛獎」5日於國父紀念館舉行第21屆頒獎典禮，三井住友海上集團明台產險獲得「最佳商品創意獎（產險組）明台產物寵物綜合保險丙式」、「最佳通訊處獎（產險組）優選斗六分公司」等獎項，由明台產險商品本部副總經理李志昌及經理徐國倉代表受獎，其中，引起矚目的是明台產險設計的「寵物保險」，專門為「毛小孩」量身打造優質的保障。

明台產險於2018年推出3大特色寵物保險「寵物の好險」，內容為1、日本同步最新保單設計，包含門診、住院及手術完整保障，手術理賠費用補償最高5萬元。2、投保簡便，不限植入晶片，也可用血統證明、體檢報告、施打疫苗證明書等做為寵物的識別證明。3、取消最低自負額規定，大小疾病或意外產生之醫療費用均可理賠，並可依方案不同選擇50%或70%的補償比率。

2019年，明台產險也推出進化版「寵物の好險2」，維持國內首創的門診、住院、手術三大醫療保障，更標榜寵物8歲前投保並勾選自動續約可續保至終身、寵物侵權責任無自負額等最新設計。截至2019年6月底為止，投保「寵物の好險」系列保單中已有近10%保單申請理賠，其中有約74%申請門診費用補償、18%申請手術費用補償、7%申請住院費用補償。

這張保單最高紀錄為曾因寵物罹患「短吻犬呼吸道症候群」，門診、手術加住院費用高達近9萬元，而飼主也依保單約定獲得了70%的費用補償，減輕了飼主負擔，提供毛小孩及喵星人完整的照護，使得「寵物の好險」（明台產物寵物綜合保險丙式）在2019年第21屆保險信望愛獎中獲得評審肯定，榮獲產險組「最佳商品創意獎」。

另外，雲林地區的農民多是六、七十歲以上的傳統農民，不了解保險的重要性，因此推廣農業保險的初期相當困難。明台產險斗六分公司同仁皆是在地出身，了解農民的辛苦，不捨農民們因意外災害讓所有的心血付諸流水，積極推廣農業保險成為斗六分公司責無旁貸的使命。用真心交陪，以誠懇與善意鍥而不捨的溝通，終於讓樸實的農民除卻心防，接受政府推廣農業保險政策的美意。

今年2月，明台產險首例農業保險之保險事故發生，斗六分公司立刻發動全員，主動協助保戶辦理快速理賠手續，在提出理賠申請書及取得相關證明書後，經理賠核算隔日迅速撥款，讓農民能順利度過難關，凸顯「保險」損害填補的意義。「在地深耕、努力不懈推廣農業保險」，成為明台產險「斗六分公司」於2019年第21屆保險信望愛獎中獲選產險組「最佳通訊處獎-優選」最主要的原因。

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關鍵字：保險信望愛,明台產險,寵物險,保險雲

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