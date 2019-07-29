迎集團百年！AIA友邦人壽力推7大精選保單　「百元捐百萬」公益助弱勢

▲友邦保險（AIA Group）喜迎100周年。（圖／路透社）

記者楊絡懸／台北報導

為了推廣保險保障的核心價值，廣泛照顧弱勢族群，成立100周年的友邦保險集團特別與社福團體合作，推出「百年百元捐百萬」公益活動，針對民眾對壽險保障、失能保障、退休規畫及資產保全與傳承需求，精選出7張保險商品。民眾在活動期間內，購買AIA友邦人壽精選任一張保險商品，人壽便捐出100元給合作的公益團體，聚沙成塔，期待創造出100萬元公益善款。

AIA友邦人壽總經理侯文成表示，友邦保險集團根植亞太區100年來，商品策略聚焦在「保障」本質，且不斷創新突破，已成為全球最大的壽險公司。友邦保險成立100周年，正好彰顯了集團與友邦台灣堅定不移的承諾，就是提供民眾安穩又能信賴的保險保障，為社會大眾的生活帶來積極的影響與改變。

▲AIA友邦人壽總經理侯文成。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

這7張商品分別為：「友邦人壽三富人生美元利率變動型終身壽險」、「友邦人壽傳世富足利率變動型終身壽險」、「友邦人壽友全保終身保險」、「友邦人壽超友心終身保險」、「友邦人壽滿扶保利率變動型終身保險」、「友邦人壽享樂人生美元利率變動型還本終身保險」與「友邦人壽享富人生利率變動型還本終身保險」。

公益活動搭配精選商品，AIA友邦人壽協助民眾滿足不同的保險保障需求，尤其在資產保全與傳承、失能風險轉嫁與退休規劃方面。特別邀請民眾參與公益活動，讓自己與家人獲得保障的同時，也可以做公益，讓弱勢族群獲得保障的溫暖與安心。

▲AIA友邦人壽「百年百元捐百萬」公益活動7項精選商品。（圖／AIA友邦人壽提供）