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2019保險信望愛／遠雄人壽「重大傷病健康險」第10次奪最佳商品創意

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▲遠雄人壽奪2019保險信望愛三項大獎，表現卓越。（圖／遠雄人壽提供）

▲遠雄人壽奪2019保險信望愛三項大獎，表現卓越。（圖／遠雄人壽提供）

財經中心／台北報導

「保險信望愛獎」5日舉行第21屆頒獎典禮，遠雄人壽在公司類獎項榮獲「最佳通路策略獎」優選肯定，其中展宏營業處獲頒「最佳通訊處獎」，也以「保安心B型重大傷病一年定期健康保險附約」第10次奪下「最佳商品創意獎」，遠雄人壽憑藉優秀業務團隊、通路策略、專業商品，在眾多壽險公司激烈競爭中脫穎而出。

遠雄人壽長期關注醫療照護需求，回歸保險本質，以保障型商品為銷售策略，提升國人保障額度，「保安心B型重大傷病一年定期健康保險附約」是第一張結合全民健保重大傷病，再加上兩項心血管特定重大疾病的健康保險，保障範圍較現行業界銷售的重大疾病（特定傷病）商品廣泛，且最高續保年齡至84歲，還可附加於遠雄人壽其他壽險、健康險及傷害險主約。

保戶能自行決定是否續保或中途加保，並依其需求量身規劃最佳投保組合，具有完善的功能性，因此「保安心B型重大傷病一年定期健康保險附約」榮獲「最佳商品創意」奬。

而在花蓮後山深耕17年的遠雄人壽展宏營業處，首次參賽就拿下「最佳通訊處獎」大獎，在處經理繆敬衍帶領下，團隊展現強大的業務力與增員力，不斷注入年輕新血，第13個月人員定著率高達95%，更連續多次拿下全國最佳營業處大獎，增員、育成、業績三者並進，足以作為花蓮保險業的標竿團隊。

繆敬衍堅持「精準來自於完美，完美來自於苦練」的培育人才理念，他強調增員就是要做大、做強、做精，並以自身發展經驗結合公司資源，孕育出良好的SOP培訓機制，讓新人在這裡透過見證和實作，循序漸進地築夢踏實。每位夥伴也堅守這樣的信念，落實在地深耕服務，齊心齊力共同打造「最佳通訊處」榮耀光環。

另外，在競爭多變的市場環境中，遠雄人壽發展多元通路，包括業務員、經代保險、銀行保險、區金保險、網路投保等，並在業務推廣、行銷思維、策略佈局及效率執行等面向佈局，透過競合關係，發揮經營最大實力。

遠雄人壽持續擴展自有業務部隊規模，專職人力連續10年成長，業務員第13個月定著率更多年蟬聯同業第一；扮演協助保險商品經營的角色，提供所有合作保經代、銀行、農會優質的市場行銷、創新的綜銷模式，多年的深耕經營與成效深受評審青睞，獲得「最佳通路策略獎」肯定。

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