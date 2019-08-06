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全文／柯文哲創黨演講：讓人民過好一點的生活

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記者黃巈禾、陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲6日生日當天成立台灣民眾黨，中午12時在台大醫院國際會議中心舉行創黨大會，會中將宣示台灣民眾黨創黨宣言，內文針對創黨初衷、對於現況之憂慮、理念傳承之使命一一說明。柯文哲強調，「政治就是要落實在人民生活的每一天，有人批評說柯文哲沒有中心思想，其實對我來講，我的中心思想就是台灣的整體利益跟人民的最大福祉。我最重要的理念，就是讓人民過好一點的生活。」

台灣民眾黨創黨宣言全文如下：

台灣自解嚴至今，三十年的民主發展已經是華人世界的成功典範。事實上，近年來我們已實現主權在民，也有了政黨輪替，但是因意識形態引發的政黨惡鬥及政治利益導向的政黨政治，造成台灣長期內耗空轉，此刻正面臨台灣國家發展的困境。

本於理念之初衷

2014年我首次參選臺北市長的時候，我提出的口號「改變台灣從首都開始，改變臺北從文化開始。」這是一場以文化為主體的社會運動，也是台灣歷史上第一次以改變政治文化當作訴求的選舉。事實上，不管是選舉，或是執政，我們都把它當作是一場改變政治文化的社會運動。今天我們組黨，就是扛起改變政治文化的責任。

今年，我參加媽祖遶境的時候，再次拜訪新港文教基金會，我發現了2014年，我首次拜訪新港文教基金會的時候，我在牆壁寫上找回良心4個字。
時隔5年，今年4月我再次參加了大甲媽祖遶境，又去了一次新港，也再次拜訪新港文教基金會，我在牆壁上補了4個字：莫忘初衷。其實政治不難，找回良心而已；執政也不難，莫忘初衷而已。

政治就是要落實在人民生活的每一天。有人批評說柯文哲沒有中心思想，其實對我來講，我的中心思想就是台灣的整體利益跟人民的最大福祉。我最重要的理念，就是讓人民過好一點的生活。

▲台灣民眾黨黨主席柯文哲出席台灣民眾黨創黨大會。（圖／記者林敬旻攝）

▲台灣民眾黨黨主席柯文哲出席台灣民眾黨創黨大會。（圖／記者林敬旻攝，下同）

對於現況之憂慮

所以，對我來說，「台灣的整體利益、人民的最大福祉」，才應該是政策最重要的考慮因素。很可惜，現在的台灣，是個人利益大於派系利益，派系利益大於政黨利益，政黨利益又大於國家利益。而現有的小黨，又受限於意識形態，變成主流政黨的側翼。過去20年，藍綠兩黨輪流執政，兩黨長期以統獨議題的對抗，以意識形態治國，結果整個國家一直內耗空轉。

今年我走訪許多國家，內心有許多的感觸—在以色列，我看到了小國如何在惡劣環境當中求生存，不管是在教育政策或產業策略，每一步驟都有它的戰略思維，善用有限的資源，做長遠的規劃以培植國家實力；在美國，我在紐約南街海港的都市規劃，成功運用公私協力的機制，讓颶風災區在短時間內重建完成。能夠做到是因為人民相信政府，政府相信企業，而企業之間也彼此相信，只有信任才能讓BOT的建設成功。

在日本，我看見橫濱的磯子火力發電廠，用嚴謹的SOP，把碳排放與污染降到最低，所以我才會說在台灣「不是煤炭乾淨不乾淨的問題，是人乾淨不乾淨的問題」；在中國，我看到硬體建設的突飛猛進，他們只花三年時間，就建好東海大橋和洋山港自動化碼頭。

▲台灣民眾黨黨主席柯文哲出席台灣民眾黨創黨大會。（圖／記者林敬旻攝）

這些案例，很讓我感慨，已經淪為亞洲四小龍之末的台灣，這些年來真的停滯空轉太久了。桃園機場第三航廈一再流標，只是一個例子。總統出訪夾帶一萬條香菸走私也只是冰山之一角，這都不是一個正常國家應該有的現象。事實上，在2000年之後，台灣政治最大的問題就是文官制度破壞。過去在國民黨一黨專政時代，因為還有李國鼎、趙耀東、孫運璿這些所謂的技術官僚，經濟發展還有一定的成績。

但是在現階段的台灣，文官制度完全破壞。深澳電廠停建的例子，幾百億的工程，可以在經過一個晚上，突然宣布說台灣的電夠用，可以在一個晚上轉彎。最近在討論的基隆河谷交通整合計畫，不管是汐止民生線、基隆輕軌、台鐵優化、北宜直鐵或者是高鐵要不要延伸到宜蘭的問題，每一個討論看起來都有道理，但是合起來卻是不合理的，已經看不到專業的討論。

決策決定只有三原則：民意、專業、價值。政策失去人民的支持，因為它沒有專業。沒有專業，是因為沒有價值的支撐。台灣價值應該是「民主、自由、多元、開放、法治、人權、關懷弱勢、永續經營」，這些普世價值在台灣的實現，就是我堅信的『台灣價值』。

▲台灣民眾黨黨主席柯文哲出席台灣民眾黨創黨大會。（圖／記者林敬旻攝）

民主：政治為人民所共有，人民都有平等的權利來參與政治；政治不是某一黨、某一意識形態所專有。

自由：容忍是自由的基礎，但自由以不侵犯他人自由為範圍。必須確保人民有言論自由、宗教自由、免於匱乏的自由、免於恐懼的自由。因為堅持民主自由，所以我們主張「開放政府、全民參與、公開透明」的政治理念。我們把政府的權力交還到市民手中，逐步推展「直接民主」、「自由議政」的參與模式，讓民主自由在台灣可以落實。

多元開放：台灣應當保持多元的文化，以開放的態度來面對這個世界。四百年來台灣一直都有不同的文化進入，即使到了今日，仍然有許多新住民及新移工加入，我們應該用一種包容的態度去吸納新的元素，來豐富台灣的內涵。共存共榮才是正面的觀念，這不只是對於族群融合，對於社會上不同聲音、不同思維的包容態度，才是進步文明的象徵。「民主自由、多元開放」，這是台灣價值的核心，面對國內外的挑戰，必須要提升台灣的經濟與國防實力，才能確保我們的核心價值。

法治：有時候我們要很誠實的承認一件事情，台灣從來就不是一個法治的國家，常常法律是給人民參考用的、而不是給人民遵守用的。所以我們要努力的讓台灣成為一個真正法治的國家，法律應當成為人民唯一遵循的標準。法要合情、合理，更重要的，法本身要合法，而成為人民可以遵守的標準。

▲台灣民眾黨黨主席柯文哲出席台灣民眾黨創黨大會。（圖／記者林敬旻攝）

人權：人權是公義社會的重要表徵，我們推動公宅政策，就是要落實居住正義；我們推動托嬰托幼及長者照護等政策，目的就是在減輕青壯階層的負擔，讓人民的工作權、生存權都可以有更好的保障。智慧教育普及網路，讓每個學生可以自由使用網路，這是保障教育成為窮人翻身的一個機會。

關懷弱勢：我們必須在這個社會，把關懷弱勢當作一種價值。對弱勢族群的關懷，它不是施捨、不是憐憫，必須以互助尊重的精神，建立一套社會安全體系。我相信短板理論，就是一個水桶，能承載多少水量，是由最短的那個木片來決定。當一個社會當中，有太多弱勢的人，如果他們不能有一個基本穩當的生活，而成為社會上的不安份子，也會影響社會上其他群體的安居樂業。因此關懷弱勢，是一種保護機制，也讓整個社會能夠共同向前邁進。

永續經營：我們永遠要想，「我們要留下一個什麼樣的台灣給下一代」。我始終認為，有任期的選舉制度，加上沒有歷史觀的政治人物，造成今天台灣政治上的困局。台灣一直缺乏長遠的施政規劃，最後只剩短線的政黨利益操作。在財政上，我強調財政紀律，重視預算的執行率及和施政的效果，嚴格控管舉債和債務償還，絕對不債留子孫。就是因為我們永遠想著「我們要留下一個什麼樣的台灣給下一代」。

我們要讓台灣政治文化的改變力量，可以在國會，在全台灣各地發揚光大，這是我們成立這個新政黨的目標。超越藍綠不是要消滅藍綠，而是大家可以在這個社會共存共榮，都有機會實踐各自的理想。

▲▼柯文哲離場。（圖／記者季相儒攝）

理念傳承之使命

今天，我們成立了台灣民眾黨，以台灣為名、以民眾為本，台灣就是我們、我們就是民眾。我們相信「眾人的智慧，會超越個人的智慧」，所以要集合眾人的力量來改造台灣，確保每個在國會為我們打拼的夥伴、在全台各地打拼的夥伴，都能實踐正直誠信，與改變政治文化的理想。希望這個新政黨的成立，可以在藍綠之外，讓台灣人民有另外一個選擇的機會。

歷史由眾人去貢獻，由眾人去承擔，最後也由後世的眾人來共同記憶。台灣民眾黨，原本是1920年代，台灣民主前輩在日本總督府的壓迫之下，所成立的第一個具有現代意義的台灣人政黨，所以它具有歷史的意義。今天我們再次成立台灣民眾黨，賦予它新時代的使命。雖然有不同之時空背景，但相同的都是要喚醒國人的政治覺醒，改變台灣的政治文化。

▲▼柯文哲離場。（圖／記者季相儒攝）

國家之力量在於國民全體，在於制度健全，在於文化高尚。清廉、勤政本來只是政府的基本條件，結果在今天的台灣卻變成難得之事。所以，必須先處理最基本的「國家治理」問題，強調廉能政府，重新建立人民對政府的信任，也只有廉能的政府才能凸顯台灣在世界的價值。

今天我們成立的台灣民眾黨，是一個理念的結合，我們不是政治上的領導者，而應自許為文化的傳道者。謹守以「民意、專業、價值」作為政策決定的原則，以「清廉、勤政、愛民」作為我們執政的自我要求。在我過去四年半執政的經驗裡，「清廉、勤政、愛民」的信念是可以做到的，是可以作為我們執政的價值。

最後，感謝各位的參與，如果要走得快，要一個人走。如果要走得遠，要大家一起前進。讓我們繼續努力，讓台灣因為有我們變的更好。

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