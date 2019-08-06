再次成立台灣民眾黨　柯文哲：喚醒國人政治覺醒

▲台灣民眾黨黨主席柯文哲出席台灣民眾黨創黨大會。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲籌組的「台灣民眾黨」6日召開創黨大會，在會前的籌備會議中，柯文哲也無異議通過擔任首任黨主席。柯文哲在進行短講時表示，台灣民眾黨有它的歷史意義，今天再次成立台灣民眾黨，賦予新時代使命，雖然有不同時空背景，「相同的都是要喚醒國人政治覺醒，改變台灣政治文化。」

他說，台灣解嚴至今，30年的民主發展是華人世界典範，實現政黨輪替、主權在民，意識形態引發的惡鬥造成台灣長期內耗空轉，目前面臨台灣發展困境。

柯文哲表示，台灣民眾黨原本是1920年代台灣人在日本總督府壓迫下，成立的第一個具有現代意義的政黨，所以它有歷史意義，今天我們再次成立台灣民眾黨，賦予新時代使命，雖然有不同時空背景，「相同的都是要喚醒國人政治覺醒，改變台灣政治文化。」

「國家力量在於國民全體，在於制度健全」，柯文哲說，清廉勤政本來是基本條件，今天台灣卻變成難得之事，強調廉能政府，唯有廉能政府才能凸顯台灣在世界是的價值。

柯文哲表示，成立台灣民眾黨是理念的結合，我們不是政治上的領導者，自許是文化的傳道者，謹守以民意、專業、價值作為政策依歸；以清廉、勤政、愛民作為直整的自我要求。

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