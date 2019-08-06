出面40萬元債務被認「不夠格」　他慘遭債主撂人打破頭

記者洪正達／高雄報導

高雄前金區一間泡沫紅茶店6日清晨傳出一起鬥毆事件，一名男子為幫朋友「喬債」反被債主拿安全帽、椅子猛K到頭破血流，當時還有10多人在旁叫囂，整起事件全被民眾行車紀錄器錄下並PO在臉書社團「爆料公社」，有網友打趣回應「一定是紅茶半糖或全糖引發的糾紛」，警方快打部隊聞訊後趕緊到現場處理，幫忙喬債卻被毆傷的男子則送醫治療，並將在場5人帶回偵辦。

▲陳姓債主撂來10多人助陣，痛毆幫友人喬債的王男。（圖／翻攝爆料公社）

新興分局表示，員警在6日清晨獲報，指出在中華路的一間泡沫紅茶店有人打架，火速派遣快打部隊前往，在場的10多人當場鳥獸散，只看到王姓男子（29歲）頭破血流坐在地上待救，緊急送醫後並無生命危險，並將在場的陳男（35歲）、董男（19歲）和楊男（23歲）帶返派出所偵訊，初步了解是綽號「肉粽」的男子積欠陳姓男子40萬元債務，請託友人王姓男子出面喬債，但陳男又認為王男「不夠格」，於是撂人助陣。

陳男撂來的10多人一到店內後，其中楓姓男子（27歲）當場拿起椅子狂砸，吳姓男子（23歲）則拿著安全帽猛K王男，兩人一前一後將王男打得頭破血流，警方事後以車追人，通知楓男、吳男到案說明，訊後依涉傷害罪及社維法將5人全數送辦。