列警方黑名單！　淘寶集運香港籲勿購黃色頭盔、雨傘….

▲神州集運公司向顧客發出通知。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／綜合報導

香港網友近日發現，欲透過「淘寶」集運從大陸購買「黃色頭盔、雨傘、口罩」等物品，或將被列為「可疑貨物」攔截沒收。港媒報導，不少網民都收到集運公司的通知，希望買家不要從淘寶購買「攻擊性武器」，避免遭兩地警方列入黑名單。

▲香港民眾近日從淘寶購買黃色頭盔等物品得注意。（圖／翻攝淘寶網）

《香港01》報導，有網民收到大陸集運公司的通知，為安全起見，不要透過其公司集運頭盔、雨傘、口罩、木棍等，因淘寶網能獲取貨物資料，可疑貨物都會被攔截及沒收，買家也可能被列入兩地警方的黑名單。

報導稱，除「攻擊性武器」外，有網民於臉書群組「淘寶開心share」發文，連買螺絲頭也被審查，他表示自己因工作關係需購買螺絲頭，惟淘寶賣家得知要寄去香港後，竟要求樓主提供香港身份證，令他大感詫異。

▲神州集運公司提供「香港特快專線」集運服務。（圖／翻攝神州集運官網）

據了解，香港民眾如需透過淘寶購買商品，可藉由集運公司從大陸發貨至香港，一般而言，需2-5個工作日。專營香港的神州集運公司日前向客人發出通告，指因香港目前形勢複雜，為保客人的財產安全及聲譽，建議客人不要使用其公司集運攻擊性武器或警用標誌頭盔等物品，如刀、棍棒、彈弓、安全帽等。

通告提到，在大數據年代，所有在淘寶、天貓、拼多多等購物平台的貨物資訊，都會被官方獲取，而可疑貨物會被攔截及沒收，買家也可能被列入兩地警方的黑名單。

