台中客遊澎湖「被叭2下」…飛車狂追5公里叫囂！揮安全帽痛K父子

▲來自台中的6名遊客只因不滿遭按喇叭，持安全帽痛毆澎湖父子。（圖／東森新聞）



記者莊智勝／澎湖報導

澎湖馬公6月26日才發生復康巴士遭8遊客狠砸事件，昨（26日）又再傳出觀光客痛毆當地民眾衝突案。警方初步調查，來自台中的6名遊客（3男3女）分乘3部機車，因不滿後方開著紅色自小客車的吳男按喇叭，飛車狂追5公里叫囂，並持安全帽痛毆吳男，吳男兒子見年邁老父遭打，奮不顧身衝上前與遊客展開扭打。白沙分局警方獲報後立即到場，並將涉案人士全數帶回偵辦。

據悉，涉案的6名遊客來自台中，26日當天眾人併排騎車在澎湖馬公遊覽，見前方由吳男駕駛的紅色自小客車速緩慢，便超車騎到自小客前方。但由於該處為快車道，吳男見機車佔道後當即按了2聲喇叭，示意讓出路權，怎料此舉卻惹來對方不滿。

▲當時3部機車併排前行，超車後因佔據快車道，而遭到吳父按了2聲喇叭示警。（圖／東森新聞）

吳父表示，當時載著兒子準備返回白沙嶼住家，行經中正橋時對著前方3部機車按下喇叭示警後，對方就不斷追逐在後，飛車狂追5公里，待他們抵達港子村路口下車購物時，6人立即追上叫囂，「怎樣？你逼我車耶！」還不等吳父開口，男子旋即抄起安全帽往他身上砸，氣焰相當囂張。當時人現場的吳子見到父親被打，立即下車與觀光客展開扭打。

眾人當街上演全武行打成一團，警方獲報到場後見場面失控，還一度呼叫支援控制情況，最後將涉案的一干人等全都帶回警局。住在一旁、目擊衝突的民眾心有餘悸地表示，「他們拿著安全帽在打架，一群人、好大一群！」

由於涉案的6名台中遊客原本預計26日晚間就要搭機返回台灣本島，但卻在旅遊的最後一天與當地民眾發生行車糾紛、甚至爆發扭打衝突，再加上吳姓父子堅持要提告傷害，因此警方訊後將涉案的3名台中騎士移送澎湖地檢署偵辦，無法準時上機回家。

▲眾人當街打成一團，警方獲報後立即到場制止。（圖／東森新聞）