載朋友少一頂安全帽　女騎士「拿走別人的事後放回」不起訴原因曝

▲許多騎士習慣直接把安全帽掛在後照鏡或坐墊上。（圖／示意照／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

基隆市一名陳姓女騎士拿走別人機車上的安全帽，事後又放回其他機車上，因此吃上竊盜罪官司。但檢察官認為，陳女為「使用竊盜」，和一般竊盜不同，因此做出不起訴處分。而相關案例還不少，一名29歲陳姓男子偷走女性內褲，完事後再放回去，也被基隆檢方認為是使用竊盜不起訴。

《聯合報》報導，事發於今年6月，當時陳女要載朋友一程，但因為只有一頂安全帽，就拿走一名蔡姓騎士的安全帽，讓車主氣得報案。

對此，陳女說，載完朋友後回到現場，有把安全帽放在另一輛機車上，後經前夫告知，才知員警有詢問此事；前夫到場找到安全帽，就拿到派出所請警方歸還給失主。因安全帽失而復得，車主也表示不追究相關責任了。

▼檢方認為，女子的行為為「使用竊盜」。（圖／示意照／翻攝Pixabay免費圖庫）

基隆地檢署認為，陳女行為有別於《刑法》上的竊盜罪，她一時使用別人的東西為「使用竊盜」，因此不起訴。

而基隆一名29歲陳姓男子三度入侵50多歲廖姓婦人住處，偷拿內衣褲到旁邊的空地打手槍，完事後再放回去，事情曝光後挨告竊盜罪。但檢方認為，陳總是在犯後將內衣褲歸還，並沒有據為己有的意圖，因此屬於使用竊盜，並非竊盜，予以不起訴處分。

本案例而言，檢方參照最高法院判例「刑法之竊盗罪，以行為人具有為自己或第三人不法所有之意圖，而竊取他人之動產，作為構成要件；若行為人欠缺此不法所有意圖要件，例如只單純擅取使用，無據為己有之犯意，學理上稱為『使用竊盜』，尚非刑法非難之對象。」