陸橋上撲倒熱褲妹...他狂揉雪白渾圓　解開「伸進O縫」猛蹭：讓妳舒服

▲阿義在陸橋上強行將小紅撲倒。（圖／示意圖，無關本案／免費圖庫Pixbay）

記者林昱萱／台中報導

一名男子「阿義」（化名）日前深夜，看到女子「小紅」（化名）獨自行走在陸橋上，竟然色心大起將人撲倒，甚至還用手襲胸、強行解開她的牛仔褲，嘴上還大喊著：「我要讓妳舒服」，行徑相當誇張，所幸小紅激烈反抗，並用膝蓋攻擊，才沒有讓阿義的惡行得逞。對此，台中地院依強制性交未遂罪判他2年10月。

判決指出，小紅日前和前夫在市區談話完之後，前夫隨即搭計程車離開，而她則獨自走回家，怎料卻遭到阿義的尾隨，對方故意從她後方抓了她的胸部，讓她當場嚇壞了，卻不知道如何是好，而阿義看見對方沒有求救，竟然又伸手抓了一次，之後就一直在對方身邊尾隨。

小紅見狀嚇得跑上陸橋，並打電話向前夫求救，但阿義看到後竟然跟著跑上陸橋，並用雙手將她撲倒在地，還把手伸進她的褲縫裡，並用下體狂蹭，而小紅為了不被對方得逞，不斷用膝蓋頂撞對方企圖反抗，並拿手機攻擊，而阿義最終也小紅在前夫的及時趕到後被趕跑，不過，更誇張的是，阿義到案後，否認強制性交未遂，還聲稱以為對方是想當他女友，不過法官不採信其說詞，依法判他2年10月徒刑。

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