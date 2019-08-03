廟祝狂揉雪白渾圓：用氣功幫妳變大！手指「探入花園」檢查OO　她忍10年淚崩

▲陳姓廟祝對花花猥褻長達10多年。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／台中報導

一名苗栗女子「花花」（化名）遭陳姓廟祝性騷擾長達10年，不僅遭對方揉胸、甚至還被以「檢查是否墮胎過」為由指侵，10年來遭到對方猥褻、性侵多達50多次，行徑相當誇張。

判決指出，花花的媽媽10多年前到廟裡拜拜，認了廟祝陳男為乾爹，並經常邀請他到家裡作客，怎料他卻利用花母對他的信任，多次對花花亂來，甚至還聲稱：「我是在用氣功幫她的胸部發育」，離譜的是，花母聽後雖然生氣，但竟然只回答，要她在場才可以。

在這10多年中，陳男還以花花功課不佳、氣色不好為由，要她脫衣讓他作法，並搓揉胸部解煞，平均每個月就會伸出一次狼爪，但更誇張的是，陳男有次還以「檢查是否墮胎」為由，將手指插入花花的下體

這起事件直到花花再也受不了陳男的惡行，將他的惡行惡狀都告訴哥哥後才曝光。此外，花花也控訴，這10多年間，曾遭對方猥褻、性侵50多次。對此，苗栗地院一審依法判陳男6年6個月，而上訴台中到高分院後，則改判4年10月，目前仍在上訴當中。

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