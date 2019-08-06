中美互不相讓！企業擔心「川普錯誤政策」　CNN：貿易戰已失控

▲人民幣兌美元跌破7元大關。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

中美貿易戰緊張局勢加劇，在美國總統川普宣布加徵10％關稅後，北京當局宣布中國相關企業將暫停採購美國農產品，接著人民幣匯率跌破7元大關，美國財政部5日宣布，將中國大陸列為「匯率操縱國」（currency manipulator）。對此CNN報導指出，由川普挑起的貿易戰已逐漸失控，情勢難以扭轉，恐導致經濟嚴重放緩，甚至是衰退。

CNN分析指出，中美兩國各自堅持立場，讓已經搖搖欲墜的經濟風險更加提升，每一次的衝突升級，都讓全球經濟更接近衰退，並且到了無法挽回的地步。布利克利諮詢集團（Bleakley Advisory Group）首席投資長博克瓦爾（Peter Boockvar）表示，將關稅當作對付中國的手段已經徹底失敗。坎伯蘭顧問公司（Cumberland Advisors）投資長柯多克（David Kotok）也認為，兩國正在進行一場「愚蠢的」關稅戰爭，而且沒完沒了。

▲專家認為貿易戰升級會讓美國經濟衰退加劇。（圖／路透社）



當美國財政部決定將中國列為「匯率操縱國」時，貿易戰就進入了另一等級的衝突，促使全球金融市場進一步拋售，並引發市場臆測，中國也可能採取更激烈的手段讓人民幣繼續貶值。華爾街證券公司Drexel Hamilton的諮詢委員維納（Ian Winer）表示，這個舉動讓事情變得更糟，「如果他們認為中國會為了脫離匯率操縱國，而阻止人民幣貶值的話，那可就大錯特錯了。」

許多投資者都同意白宮想開放中國市場公平競爭的願望，但企業也擔心川普為達目的而採取的錯誤手段。「不斷升級的貿易戰肯定對美國經濟不利，狀況會有多糟簡直無法計算」國家證券公司（National Securities Corporation）首席市場策略師霍根（Art Hogan）指出，從歷史上來看，錯誤的貨幣政策會反應出衰退，這可能是美國第一次必須面對貿易政策的誤判，「貿易戰越激烈，美國經濟衰退的速度就越快。」