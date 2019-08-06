2部「銳武」裝甲車首次出動清場　深夜協助港警旺角布防

▲香港5日多區爆發警民衝突。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

香港反對修訂《逃犯條例》的示威活動5日在多區爆發衝突，使全港接近癱瘓。約300名警員身穿防暴裝備，包括速龍小隊人員，凌晨2時半左右在旺角警署對開戒備，並沿彌敦道向尖沙咀方向進發。期間兩輛「銳武」裝甲車首次出動，尾隨警員殿後，一直有閃著藍紅警示燈。

綜合港媒報導，兩輛裝甲車接近凌晨3時沿著彌敦道，駛至亞皆老街。大約100名機動部隊人員在此地巡邏，逗留約10分鐘後，登上警車離開。隨後，裝甲車則轉入大角咀方向離去。

兩輛銳武裝甲車車牌分別為AM 7881及AM 7883，其中AM 7883在昨日（8月5日）晚上，曾出現在天水圍。根據警方資料，「銳武」具備上一代剎臣所有功能，連司機可載10人，全車防彈，無任何武器，需要時依靠車上人員的裝備。警方購入「銳武」時，一起購入了2部只可接駁於裝甲車使用、俗稱「聲波炮」的長距離揚聲裝置。

▲香港荃灣傳出白衣人追打黑衣人，多人掛彩送醫。（圖／翻攝廢青事務委員會fb）

香港民眾5日發起罷工罷課罷市等三罷行動，陸續癱瘓多條地鐵線及主要道路通車，下午1時起在包括金鐘、旺角、沙田、大埔、屯門、荃灣和黃大仙等7區舉行罷工集會。

另外，幾十名白衣人5日晚間近11時在荃灣區沙咀道及眾安街附近，手拿棍棒攻擊示威者，衝突後沿著眾安街往荃灣公園方向逃散。現場有示威者留下好幾灘血跡，表情痛苦。

過程中，網傳一名黑衣男遭不明人士持刀砍傷雙腿，傷口深可見骨，倒在現場，最後被送醫急救。照片中，這位男子頭部、鞋子都被血染紅，褲子也被刀砍破。隨後，大批黑衣人也回擊，將白衣人打到頭破血流。