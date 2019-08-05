民眾天水圍聲援「被走光少女」　港警施放多發催淚彈驅離！

▲天水圍警署外大批警力戒備。（圖／翻攝香港電台視像新聞 ）

記者劉亭／綜合報導

香港一名女性示威者4日於天水圍被警員強制抬走，女生的內褲因此曝光，行為引起網友憤慨。網民發起今（5）日下午1時再度前往天水圍警署外抗議，表達對少女的聲援。警方人員與示威者隔著馬路對峙。

根據《香港01》報導，天水圍警署外下午1時許有大批軍裝警員在未有警告下，追趕截查市民，數名市民被帶入警署。有示威者下午1時40分許衝出馬路，向警員投擲雜物，防報警使用胡椒噴霧並拘捕示威者。

過了一會之後剛剛被帶走的數名年輕人走出警署，一名大二的周同學表示，警察搜身並記錄個人資料後就放行。他透露自己在不知情狀況下被追，警員指懷疑他藏有攻擊性武器，因此搜身後獲放行，離開警署。

▲警方與示威者隔著馬路對峙。（圖／翻攝香港電台視像新聞 ）

警方警告，示威者參與的是非法集會，要求他們立即離開。警方下午2時20分許再次舉起「黑旗」，警員們隨即戴上防護口罩，大批圍觀市民散去，只剩下部分戴上防護面罩的市民留守，期間有人向警方擲石頭。到下午2時36分，警察向輕鐵天耀站施放多發催淚彈驅離示威者。

警方發新聞稿表示，大批示威者包圍天水圍警署，並向警務人員投擲石頭，嚴重威脅市民和在場人士的人身安全；並指在多次警告示威者停止違法行為無效，因應現場情況，防暴警察已於天水圍警署外施放催淚煙，使用最低武力驅散示威者。



新聞稿中也呼籲，在場人士及附近街道的市民立即離開，對示威者一切暴力行為，予以譴責。警方提醒附近一帶居民留意情況，如有需要，應關好窗戶，並留在室內安全地方。