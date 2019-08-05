被4警扛走「被迫露內褲」整街　少女報平安：我沒有流一滴眼淚！

▲香港少女被警方制伏，遭強制露底褲。（圖／翻攝自臉書／香港突發事故報料區）

記者劉亭／綜合報導

天水圍一名女性示威者4日被4名警察架走，期間造成她內褲被扯走光，引起網友憤慨。一位自稱天水圍少女本人的網友5日於論壇發文報平安，描述了當晚的狀況與心路歷程，「我沒有流一滴眼淚，無情緒激動」。

一名少女於「連登討論區」發表主題為「天水圍少女想同各位手足報個平安」的文章，文中表示自己因次連續幾天穿長褲後沒有得穿了，才會穿長裙出門，自己沒有被性侵，只是手腳有擦傷、瘀青、少少流血，但人是平安的，「搞到走光真是不好意思，令手足擔心有損害了各位眼睛」。

而對於是否有被拉內褲，少女表示，當時狀況太混亂，自己都無法確定，只知道當時男防暴警察罵了很多次「臭雞」、「八婆」，還強行拿掉他的口罩跟帽子，還被扯頭髮，當時雖然大喊「我穿裙子呀」，但還是被拖行了一條馬路，之後才有女警接手。少女進到警局後，在戰友幫忙下得到律師協助，在早上6時半被保釋出來。

▲天水圍警署外大批警力戒備。（圖／翻攝香港電台視像新聞 ）

回想這一切，少女指出，謝謝家人一直支持體諒，雖然知道新聞畫面一定不堪入目，但她「沒有流一滴眼淚，無情緒激動」，反而是許多網友更激動、憤怒，彈她也呼籲大家珍惜生命，「對我而言今次的事真的沒有什麼大不了，但是我眼見勇武手足受傷被捕，烈士犧牲自己生命死諫，是我內心最傷最痛:~(」。最後她也表示，自己會先休息一下，暫時不會再出來參加遊行。

「擔心死人，無事就好」、「你無事就好」、「光復香港 時代革命」、「這個仇全香港人一定幫你報，請好好休息」、「想問下，警方用什麼名義拘捕你，可以這樣用不適當武力將你拘捕」、「無事就好，支持你」、「絲打，支持你！應多謝你一路同行發夢」。

警方在凌晨4時45分召開記者會，有人問到強迫女子露底褲是否為「性暴力」，警察公共關係科高級警司余鎧均僅表示因女子穿裙子，又掙扎太激烈，才造成這樣的畫面，「事實可能不是鏡頭上看到的那樣」。當晚除了這名女性外，將軍澳一名男性也被追打到頭部流血，觀塘地區則有警員在無警告的狀況下，於高處朝民眾發射海棉彈。

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