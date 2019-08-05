譴責示威者丟五星旗入海！　央視連發快評：不是不報，時間未到

▲示威者將五星旗丟入海中。（圖／達志影像／美聯社）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港《逃犯條例》風波越演越烈，示威者近幾日連續發起抗議遊行，包括今日的「三罷」（罷工、罷課、罷市）及「地鐵不合作運動」。此外，大陸官煤央視3日連續播發多則快評，針對示威者將五星旗丟入海中一事怒批，香港不能無休止亂下去，「不是不報，只是時間未到」。

據快評內容指出，香港極端分子的惡劣行徑引起社會各界極大憤慨，再過去近兩個月以來，暴力行動日益增加，包括衝入立法會大樓大肆破、壞衝擊中央政府駐港機構、汙損國徽、丟國旗入海等等，變本加厲地衝擊法治，破壞香港社會和諧穩定，「這一系列違法行為嚴重挑戰國家權威，破壞『一國兩制』底線。」

快評中提到，暴力行為嚴重威脅香港市民的生命財產安全，破壞香港繁榮穩定的大局，甚至嚴重傷害愛國愛港人士的尊嚴感情，「而這些膽大妄為的亂港小丑，必將依法嚴厲追究，牢牢釘上歷史的恥辱柱。」

▲香港示威者3日於旺角一帶發起遊行。（圖／達志影像／美聯社）

在近幾日的遊行中，暴力行為不斷發生，香港各界呼籲特區政府盡快將那些踩踏法律底線的暴徒緝拿，全力維護香港的尊嚴和安寧。央視呼籲，「香港不能無休止亂下去，這是香港社會的迫切呼聲，是不可撼動的主流民意。」

最後，快評中強調，「不是不報，時間未到；面對這樣的局面，全體港人必須團結起來，向暴力行為勇敢說『不』、向亂港暴行說『不』，堅決支持香港特區政府依法施政，堅決配合香港警隊嚴厲執法、捍衛法治尊嚴，讓美麗香港不再蒙塵受辱。」