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香港多區暴發衝突！　市民佔據道路「港警多次發射催淚彈」

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▲香港5日多區爆發警民衝突。（圖／路透社）

▲香港5日多區爆發警民衝突。（圖／路透社）

記者劉亭／綜合報導

一名少女4日晚間在天水圍被警方拘捕時，因此走光引起群眾憤怒，示威者今日包圍天水圍警署，聲援該名少女。除此之外，黃大仙、荃灣、金鐘、旺角以及尖沙嘴多區爆發混亂。

金鐘添馬公園5日舉行集會，大批市民前往參與，有示威者下午在夏慤道設置路障，東西行線各封剩一條行車線。添馬公園集會申請人周庭表示，近兩個月運動對不少港人是不眠之夜，即使政權威脅，港人仍不畏懼，希望市民理解不能參與罷工市民，往後抗爭也要冷靜克制態度爭取公義。

警方表示，大批示威者聚集於金鐘一帶，堵塞夏慤道近政府總部的行車線，現場交通非常擠塞。警方警告示威者立即停止堵路等違法行為，呼籲市民留意最新交通情況。防暴警察之後陸續施放5枚催淚彈，之後又舉橙燈，發放橡膠子彈。

▲香港5日多區爆發警民衝突。（圖／路透社）

黃大仙集會方面，大批集會人士湧出龍翔道，佔用全部東西行線，設置路障，癱瘓交通。警方施放胡椒噴霧及催淚煙。有示威者向黃大仙警署內丟玻璃燒杯、燃燒彈等，警方之後在閘內向示威者射催淚彈。

大埔風水廣場自下午1時開始，陸續有民眾抵達，有數百人佔據汀角路往太和方向行車線。新興廣場天橋底有市民被彈珠射傷血流滿面。大批防暴警員在大埔警署外出的太和路嚴密布防，之後於大埔太和路及南運路交界施放催淚彈。

►►元朗司機衝路障　再踩油門「撞示威人群」逃逸...港人爆氣肉搜！

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