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懷孕小三嗆「老公不要妳」　董娘暴怒狂毆…遭求償100萬元

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▲▼小三,正宮。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲懷孕的小三嗆對方「老公不要妳」，在停車場被心碎的董娘暴打。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

社會中心／綜合報導

新竹一名地產開發董娘在一處養生館停車場遇到小三，隨即開車逆向堵住對方去路，並拉扯毆打對方，導致懷有身孕的小三事後必須常跑醫院安胎，因此被求償100萬元。董娘不滿表示，若不是小三說「妳老公不要妳，要跟妳離婚」，她也不會動手打人；新竹地院判決董娘需付20萬元損害賠償。

判決書指出，擔任會計師的小三在庭上指控，她2017年進到一間養生館側門停車場準備倒車離開，突然遇到董娘開車逆向堵住去處，下車之後還被對方打到腦震盪，臉、鼻、口都受到挫傷流血。她說，當時自己有孕在身，除了臉部受傷外，體內也受到很大影響，子宮因此不穩定收縮，好幾次必須到醫院住院安胎，再加上以往遇到董娘都會受到言語辱罵，晚上精神壓力大到睡不著覺，因此向對方提出100萬元的損害賠償。

▲▼外遇,離婚,分手,劈腿,小三,偷吃。（圖／翻攝自pixabay）

▲董娘和3個小孩被出軌的老公拋棄。（圖／翻攝自pixabay）

董娘則表示，小三2017年底生下父不詳的新生兒，在婦產科填寫的緊急聯絡人竟然是自己的老公，2人明顯有超過正常男女往來的親密互動關係；她說，老公甚至因為小三而不顧她和3個小孩，硬是提出離婚訴訟。

新竹地院綜合調查與2人說法，判定董娘必須賠償會計師20萬元損害賠償；刑事裁定方面，董娘因強制與傷害罪成立，被判拘役50天，得易科罰金5萬元。至於董娘另外對小三提出的侵害配偶權訴訟，新竹地院判決，小三須賠償30萬元。

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關鍵字：小三,新竹,新竹地院

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