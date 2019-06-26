攜劍進法院遭攔　驚！黃埔軍校中正劍...蔣介石贈有功幹部之劍

▲溫男攜帶中正劍進法院，遭到社維法法辦。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹一名調解委員與朋友相約喝茶，他帶著一把收藏的「中正劍」，準備向朋友好好炫耀一下，只是男子中途到法院內簽一份文件，卻忘了把劍拿出來，在經過安檢時遭到法警攔下。男子攜帶具有危險性的刀械進入法院，調查後也以社維法移送，由於雙面經開鋒的刀需要列案造冊登記，警方在也將再查詢是否為違禁品，若確實違反槍砲彈藥刀械管制條例，依法可將這把「中正劍」查扣。

新竹縣寶山鄉的溫姓調解委員日前協助1件案子完成和解，相當自豪，除了與竹北友人相約碰面泡茶，也準備拿出珍藏多年的寶貝跟朋友分享。只是溫男卻突然收到通知，要求到法院簽名，溫男卻將一把長約38公分的「中正劍」隨身放在包包中，就在進法院通過金屬探測器，「中正劍」卻引起探測器發生警告聲響，溫男因此遭保全攔下。

法院法警發現熟識的寶山鄉調解委員溫男身上竟帶了一把刀子，打開一看，原來是黃埔軍校的創校之刀，刀柄上還刻有「仁民愛物」四字的「中正劍」，這把「中正劍」刀刃已開封，雖然年代久遠，導致劍身上有鏽蝕，但仍相當銳利。

▲相傳，是民國時期蔣介石贈給其黃埔學生、得力部將及有功人員的隨身短劍。

法警要求溫男先把刀子交出代為保管，並通知警方將他帶回處理，警方說，由於溫先生進入法院還攜帶具有危險性的刀械，因此遭到警方帶回，調查後將以社維法移送，警方也表示，由於雙面經開鋒的刀需要列案造冊登記，也將再查詢是否為違禁品，或確實違反槍砲彈藥刀械管制條例，依法可以查扣。

據悉，全長38公分的「中正劍」是民國時期蔣介石贈給其黃埔學生、得力部將及有功人員的隨身短劍。因其劍柄上刻有「蔣中正贈」字樣，而有「中正劍」之稱，過去因劍身上刻有「成功成仁」字樣，也有人稱為「成仁劍」，只是，在北伐戰爭、抗日戰爭時的許多戰役中，由於部分軍人因丟失陣地、重傷等原因而以此劍自殺殉國，也有人將它稱之「自殺劍」，此劍也以「軍人魂」之名在軍中傳開。

起初能夠獲得這柄短劍的大部分是黃埔嫡系和地方實力派，但隨著時代的變遷，「中正劍」的數量越來越多，種類也五花八門，保守的估計「中正劍」的產量也至少不下百萬柄，這把「中正劍」也有玩家在收藏，市價大約3至5萬間，只是山寨版的中正劍也不少。