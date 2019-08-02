柬埔寨出差！一下機秒收信「訂房取消」　網驚眼力大考驗...秒抖：我會上當

▲機場示意圖，與本文無關。（圖／記者陳涵茵攝）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

一名網友上禮拜與3位同事到柬埔寨出差，事前也透過訂房網解決住宿問題，沒想到才剛下飛機，就收到「訂房緊急通知」，說是被取消了，幸好他有注意到細節，並多方查證，才沒有掉進陷阱。

網友在PTT發文表示，上禮拜與公司同事前往柬埔寨金邊出差，而他老早就透過訂房網站，訂好4人兩晚的住宿，飯店是當地頗為知名的Naga world。

請繼續往下閱讀...

▲訂房網網址少了S。（圖／翻攝自PTT）

怎料，網友一早下了華航飛機後，便收到訂房網的來信，標題為「緊急通知：關於您的預訂...」，而信中內容包括，飯店房型、床型、地址等資料，並提供網站超連結、行程號碼及多國語言服務的聯絡電話。

原po說道，「看似簡略，並沒有使用Hotels.com的郵件圖案與排版，電話查一查不是他們的電話，打開網站查也沒有類似通知，於是我請當地人員打電話去查，證實訂房很正常，沒有任何異動。還好我們公司在當地有合作的人員，熟門熟路，若是一個人在人生地不熟的地方，被通知當天住宿被取消，上當機率或許真的很大。」

▲遇到這種情況，一定要打官網電話求證，千萬別打對方留的電話。（圖／翻攝自PTT）

網友最後也熱心提醒，「現在各大訂房網當道，絕大多數人應該都有透過訂房網訂房的經驗。這次遇到疑似新型態的詐騙，給各位參考，如有遇到，多方查證，切勿上當。」

而鄉民看完也學到一課，不禁直呼「推自身經驗分享」、「眼力大考驗」、「原來正確是hotels，我一直當成hotel，是我遇到時間又急迫應該會上當」、「哇，感謝分享，如果第一次自己遇到，可能會上當」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！