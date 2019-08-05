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利奇馬將轉中颱逼近！不排除發陸警　「影響熱區、時間點出爐」

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▲▼利奇馬颱風。（圖／中央氣象局）

▲利奇馬颱風最快周二轉中颱，周四至周六影響台灣天氣。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

利奇馬颱風未來移動路徑備受關注，根據氣象局下午的預報資料，路徑又再往台灣靠近一些，氣象局表示，利奇馬最快周二增強成中颱，預估以中颱強度接近台灣，周三開始北部、東半部就會感受到颱風外圍環流降雨，周四至周六是颱風影響台灣最明顯時間點，北部、東北部要嚴防較大風雨。

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氣象預報員陳建安表示，利奇馬颱風目前位於恆春東南東方1000公里海面上，過去移動速度緩慢，預期24小時之內會以緩慢速度向西到西北西方向移動，24小時之後逐漸加速，向西北西到西北方向趨向台灣東北部外海。

▲▼氣象局預報員聯訪說颱風動態。（圖／記者莊喬迪攝）

▲氣象預報員陳建安指出，周三開始，迎風面北部、東半部就會感受到颱風外圍環流降雨，周四至周六是影響台灣最明顯時間點。（圖／記者莊喬迪攝）

利奇馬目前中心位於對流雲系東北側，結構還在整合當中，但未來強度有增強趨勢，暴風圈也會擴大，氣象局預期後期颱風暴風半徑會到200-220公里之間。最快明天有機會增強成中颱，慢一點的話則要等到後天，預計接近台灣時，大概會是中颱左右等級。

在颱風路徑上，下午最新一報跟早上預報路徑比起來，有再往西修正一點，往台灣靠近，但幅度不大，路徑仍有不確定性，周二、三路徑會更明朗。

▲▼一周天氣。（圖／中央氣象局）

▲在颱風影響台灣天氣期間，北部、東北部地區要注意比較大的風跟雨，中南部山區也要留意局部大雨或豪雨。（圖／中央氣象局）

受到颱風影響，周三開始，迎風面東半部、北部地區就會感受到外圍環流降雨，預估周四至周六間，是颱風最接近台灣的時間點。在這段期間內，接近颱風中心的北部、東北部地區要注意比較大的風跟雨，中南部山區也要留意局部大雨或豪雨。

周六下半天颱風遠離，但天氣不會一下子好轉，由於風場轉吹西南風，中南部會有局部短暫陣雨，周日到下周一也會持續吹偏西南風，中南部地區留意局部降雨，其他地區降雨則會隨時間緩和下來。

氣象局表示，若以目前路徑來看，發布海警機率高，不排除發布陸警，發布警報時間點目前還不能確定，要等颱風加速後才好判斷。至於對台灣的影響程度，若往東偏遠離台灣一些，影響將減少；若再往西偏，不只北部、東北部地區，可能全台都要戒備颱風將帶來的大風大雨。

▲▼颱風動態。（圖／中央氣象局）

▲關島海面的熱帶性低氣壓，最快周二發展成第10號颱風柯羅莎。（圖／中央氣象局）

另外，關島北邊海面有個熱帶性低氣壓持續發展，雖然目前組織還不是很好，最快周二發展成第10號颱風柯羅莎。氣象局表示，預期該系統未來會往偏北方向移動，有可能接近日本或是從日本東邊海面北上，對台灣不會有任何直接或間接影響。

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關鍵字：利奇馬颱風,颱風,氣象局,氣象雲,柯羅莎

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