借廁所睡裡面！奧客：吃完麵線…　店員曝辛酸：好心害自己

▲ 客人在廁所侍了三個小時，打烊還死都不肯出來，敲門也沒回應，竟說在廁所裡面吃麵線，休息一下就睡著了。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者陳樂怡／綜合報導

現在連廁所奧客都要霸佔？一名女網友，日前在網路上PO文，談「到底該不該借廁所給客人」時，說有時候不是不想借，而是遇到太多奇怪的客人，甚至還有在廁所裹吃麵死不肯出來的例子，表示現在都怕得不敢借了。

一名從事服務業的女網友，日前在《爆料公社》PO文，她和剛入職的學弟大談「到底該不該借廁所給客人」時，用過來人的經驗表示，以前會借但現在不會了，竟是由於奧客無理取鬧的行為，讓人直呼受不了。內容提到，有一次，客人在廁所裹抽菸，整個空間充滿菸味，味道根本不能除掉，還讓衛生紙、擦手布上都沾上，另一次，甚至連馬桶都塞住，花了一個晚上才弄通。

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女網友還提到，曾經有個歐巴桑客人在廁所足足侍了三個小時，到了打烊還死都不肯出來，一直敲門也完全沒回應，後來怕出意外，於是報警處理。結果警察大喊大叫超久，門才打開，客人居然說，在廁所裡面吃完麵線，想說休息一下沒注意就睡著了，在場的人聽到都傻眼了。

女網友說，其實大家在抱怨店家不借廁所的同時，店家也一樣想說，抱怨給了方便卻自身不便，如果是你，借還是不借？

不少網友看了原PO的經歷後，留言分享「在裡面吃麵太扯了！」、「只借老人、孕婦、小朋友」、「我一開始有借，但是客人把廁所弄很髒，又直接拿走兩包衛生紙，開店都直接把廁所封起來 」、「怎麼會有如此扯的人，所以還真的別怪店家不借，因為自從我在一家小七的廁所看到的景象，還有一看就知道是從外面拿進來的垃圾，就放在垃圾桶蓋上，真的覺得有些人的心裡到底想什麼？」