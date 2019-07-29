新車鬼打牆！2年內壞4次電瓶　她崩潰致電僅獲「1字回應」火更大

▲女網友常在趕著出門時，發現車子無法發動。（示意圖／取自pixabay）

實習記者曾筠淇／綜合報導

一名女網友在先前買了一輛全新的汽車，明明才購入1年多，車子卻頻頻沒電，每次趕著出門就發不了車，讓她飽受困擾。之前車子沒電時，她都會摸摸鼻子自己處理，但在2年內壞了4次電瓶，讓她再也忍無可忍，因此致電給服務廠，質問「算我買到你們車倒楣就對了？」不料對方竟只吐出1字「嗯」回應她。

這位女網友在「爆料公社」表示，「車子買全新、買了1年多，電瓶換了3次，今天要去開車又沒電，這次第4次發不了車了，每次趕著要出門的時候就會這樣。」她也提到，前幾次都擔心可能是自己的問題，所以也為此花了不少錢修理，但已經第4次了，讓她再也忍不下去。

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原PO提到，自己每個星期都會來回苗栗，且車子從未改裝，每次行駛前也都會檢查全車。她日前打電話去服務廠詢問，才買快2年的新車，電瓶就壞了4次，「請問每次都這樣是算我買你們車倒楣就對了？」結果對方卻只回應了「嗯」1個字，讓她對此感到十分氣憤。

▲原PO在2年內壞了4次電瓶，卻只得服務廠1字回應。（示意圖／取自pixabay）

不少網友留言幽默地回應，「買到車王」、「活得精彩，修得痛快的那牌嗎」、「一台可以讓你變得很懂車的車」、「這牌快絕種了」、「原來是修個痛快牌」、「我不是在修車廠，就是在修車廠的路上」。

也有許多網友表示無奈，紛紛道出自己的狀況，「以前有遇過類似情況，但原廠始終查不出原因」、「我的也是，電瓶換新的莫名其妙發不起來，第1顆撐1年多，換新的2-3個月又開始鬼打牆」、「建議你多跑幾家保修廠，找老技師幫你，不然保養維修會是你的惡夢」。

此外，還有許多網友回覆，可能是因為有電器未關閉、點菸器會吃電等原因才會出現這狀況；不過原PO則否定了這些可能性，她表示自己都會確切檢查，明明沒有遺漏任何開關，但電瓶仍一直沒電。