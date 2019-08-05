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澳規定：在得來速手機付款視為「開車用手機」！駕駛崩潰：太荒謬了

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▲在得來速使用手機付款是違法的。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲在得來速使用手機付款是違法的。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者范芷菱／綜合報導

澳洲維多利亞州警方近日在臉書上進行一項投票，討論「在使用得來速時，能否使用手機支付？」總共有5.2萬網友參與投票，其中有65％的人認為可以。隨後警察公布，如果在開車時使用手機付款將會被罰484澳元（約新台幣1萬元）的罰款，讓許多駕駛都非常錯愕。

據10 Daily報導，警方2日在臉書上進行一項關於「得來速付款」的投票，隨後在投票活動下方留言，「答案是『不可以』，如果在得來速使用手機付款，將會面臨484澳元的罰款並扣除4點交通點數；如果想要使用這項功能，就必需把手煞車拉起並熄火，這樣才不會被視為正在開車。」

許多網友看到此回覆都覺得傻眼，認為警察應該與時俱進，「這實在是太荒謬了」、「法規應該要跟得上時代」、「那雙手伸出去取餐的人不是更危險嗎？」也有民眾認為這項決定非常正確，「如果後方來車的人正在使用，然後撞上你怎麼說」、「交通法規適用於任何的道路上，何況得來速前的道路並不是他們的私人財產。」

其實這項法規不只適用於維多利亞州，澳洲所有地方都適用。澳洲新南威爾斯交通局的發言人表示，「當汽車正在運行時，不管是在紅綠燈下、在學校上下接送等任何開放民眾行駛或是停車的地方，都不允許使用手機。」此項法規適用於澳洲各地，依各州規定不同，將會罰款336（約新台幣7100元）至534澳元（約新台幣1萬1千元）和扣除3至5點不等的交通點數。

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關鍵字：得來速,手機支付,澳洲,紐澳要聞

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