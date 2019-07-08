新光三越暑假推skm pay　吃飯用手機支付有機會「吃免錢」

▲新光三越2019年夏天卡利high，針對父親節與七夕情人節檔期做回饋。（圖／新光三越提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

7月份正式進入暑假檔期，假期涵蓋餐飲旺季、父親節與情人節，全台新光三越推出夏天卡利High回饋，使用特定信用卡、消費累積滿1萬元便可獲得4%至6%不等的回饋，此外針對skm pay強力祭出優惠，包括滿3,000元送300點、抽iPad mini之外，還推出指定餐廳消費「抽買單」，最多可回饋到1萬元。

新光三越從7／11起至8／15止，與指定12家銀行合作「夏天卡利HIGH」回饋活動，貴賓卡友持指定銀行刷卡購物獨享滿1萬元，享有4%回饋；消費滿6萬元享5%回饋；消費滿20萬元則有6%回饋，期望民眾在8月底前，把父親節與情人節的禮物一次購足。

此外，首2日（7／11至7／12）還有加碼，貴賓卡友持指定銀行信用卡，消費滿5,000元送200元抵用券；7／11至7／21期間，持指定8家銀行信用卡刷卡滿8,000元，送200元抵用券，而新光三越聯名卡友，再加贈100元抵用券回饋。

而新光三越旗下使用的手機支付「skm pay」推出滿周年，也加入回饋行列，首次綁定skm pay，有機會抽iPad mini。從7／11至7／21止，持skm pay並綁定新光三越聯名卡，可享有天天刷3,000元，送300點會員點數（300點會員點數若以平常日方式消費，需要30,000元才累積的到）。

針對暑期大熱的餐飲，也祭出skm pay專屬優惠，在指定餐廳使用skm pay付款，將抽出10名民眾買單當天餐飲費，單筆最高回饋1萬元。

▲skm pay使用者還有獨家的加碼，餐廳吃飯有機會叫新光三越買單。

其他如遠東百貨也正舉辦「超級年中慶」活動，7／9前百貨服飾當日消費累計5,000元送500元抵用券、精品單筆消費滿1萬元送500元抵用券；6／25至7／21全檔期，大家電當日單筆滿1萬元，送1,000元抵用券。