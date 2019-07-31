嘉縣建管得來速APP　民眾可公開查進度也縮短審查時程

▲▼ 嘉縣建置建築執照協審據點及建管得來速APP。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義縣政府經濟發展處31日舉辦「建築執照協審據點及建管得來速APP」記者會，宣布未來要和嘉義縣建築師公會合作實施建照預審制度之外，還可以藉由「建管得來速」APP，透過網路雲端，讓申請人隨時查詢案件進度，成為全國第三個建置APP的城市。未來將有效且快速協助嘉義縣大埔美精密機械園區、馬稠後產業園區廠商投資設廠，從請照、建廠至工廠登記申辦，藉由專人單一窗口服務，克服投資障礙。

▲▼ 嘉縣建築執照協審據點及建管得來速APP，申請人及單位可公開查詢案件進度。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣長翁章梁強調，他上任後立即要求經發處積極提升建築執照服務，把預審制度部分擴大範圍至社會大眾等建案，APP的創新服務將把所有流程皆在陽光下，讓縣府更落實「廉能、效率、便民」的服務精神。

▲▼翁章梁表示，「建管得來速」APP讓審查案件資訊透明公開。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁表示，為了提升建築執照審查效率，落實審照行政與技術分立制度，縣府將和嘉義縣建築師公會合作，從8月1日起受理的建照申請案件，開始實施建照預審制度，送審案件可由嘉義縣建築師公會收件並預先審查建照技術部分，通過後進入縣府審查行政部分，合格後即可發照。

翁章梁指出，縣府為了讓審查案件資訊透明公開，建照申請人及設計建築師則可於智慧型行動裝置下載安裝「建管得來速」APP軟體服務，在家透過APP掃描一維條碼或輸入專案序號即可查詢案件掛號、補正及相關審查意見及所有流程。此外，APP還會主動簡訊通知，讓申請人能即時掌握申請案件狀況，達到雙向溝通程序都公開透明，他歡迎業者8月1 號準時下載「建管得來速」APP。

▲▼ 嘉縣建築執照協審據點及建管得來速APP，經濟發展處表示將有效縮短審查時程。（圖／記者翁伊森翻攝）

經濟發展處說，根據資料顯示，往年建築執照申請從申請人掛號、建築師補正完成至批核，申請時程約1至3個月，實施預審制度後，降低書件不全導致退回補正的情況發生，可望縮短縣府審查時程為10至30天，加快領照速度。



