匯率「破7」人行急喊話　強調總體穩定坦言受「關稅影響」

▲中國人民銀行。（圖／CFP）

記者陳政錄／上海報導

人民幣兌美元即期匯率在岸價、離岸價今天一早雙雙「破7」，為大陸官方2015年「811匯改」後，該重要心理關口首次遭到突破，對此中國人民銀行（大陸央行）緊急做出回應，強調人民幣對一籃子貨幣仍繼續保持穩定和強勢，認為「破7」是市場供求和國際匯市波動的反映。

不過，該人行負責人在回應開頭也坦言，「受單邊主義和貿易保護主義措施及對中國加徵關稅預期等影響，今日人民幣對美元匯率有所貶值，突破了7元。」

▲人民幣兌美元在岸價、離岸價即期匯率在8月5日一早雙雙破七。（圖／CFP）

人行接著表示，儘管近期人民幣對美元有所貶值，但從歷史上看，人民幣總體是升值的。因此人行認為，今年以來，人民幣在國際貨幣體系中仍保持著穩定地位。

至於如何看待匯率「破7」後的走勢，人行負責人指出，中國作為一個大國，製造業種類齊全，產業體系完善，出口部門競爭力強，進口依存度適中，人民幣匯率波動對中國國際收支有很強的調節作用，外匯市場自身會找到均衡。

人行還進一步信心喊話，表示當前中國經濟基本面良好，近年來在應對匯率波動過程中，人民銀行積累了豐富的經驗和政策工具，「有經驗、有信心、有能力保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。」並強調服務實體經濟的貨幣政策取向不變，重申保障居民生活、企業經營的決心。

根據即期匯率走勢，今天一早人民幣兌美元匯率承壓，至9點30分左右在岸價、離岸價雙雙「破7」，在岸價觸及7.0345的低點，離岸價更一度突破7.1，觸及7.1092的新低點。目前在岸價現報7.0264，較昨日收盤價跌859個基點，離岸價報7.0773，較昨收跌1061個基點，兩地倒掛約500點。

▲人民幣匯率破七。（圖／翻攝自新浪財經）

兌美元中間價方面，今早大陸國家外匯管理局公布數據，較前日下調229點，報6.9225，為去年12月以來首次跌破6.90關口。

事實上，自中美貿易戰爆發以來，人民幣匯率是否「破七」一直備受討論，在大陸官方持續放出維穩信號下，美國總統川普突然於中美第十二輪高級別經貿磋商結束後，於1日宣布，將自9月1日起，對華3000億美元加徵10%關稅後，人民幣即期匯率當日就曾暴跌500個基點，使得當日離岸人民幣價格一度失守6.97關口。

據了解，中國人民銀行規定的一籃子貨幣包括美元、日元、歐元、韓元、新加坡元、英鎊、馬來西亞令吉、澳大利亞元、加拿大元等大約有20種貨幣，按進出口貿易額度等基準，各有不同比重，是人行判斷人民幣於國際間，匯率走勢是否穩定的重要標準。