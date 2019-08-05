防線失守！在離岸價雙「破7」　人民幣兌美元中間價日挫229點

▲人民幣即期匯率雙破七。（圖／CFP）

記者陳政錄／上海報導

受貿易戰、美國降息低於預期等因素影響，人民幣兌美元匯率持續承壓，今（5）日中間價更大幅下調229點，報6.9225，為去年12月以來首次跌破6.90關口，連帶使得一早在岸價、離岸價即期匯率下挫，雙雙「破7」，跨越大陸匯改以來重要的心理防線。

根據即期匯率走勢，一早接近9點30分，離岸人民幣兌美元、在岸人民幣兌美元雙雙摜破「7」大關，在岸價最低一度貶至7.0424，離岸價則在7.06到7.09之間徘徊，更在40到45分之間貶破7.1關口，並觸及7.1092的新低點。

▲8月5日一早，人民幣兌美元中間價跌破6.9關口，在、離岸價格雙「破7」。（圖／翻攝自新浪財經）

截至10點10分，人民幣離岸價報7.0682、在岸價7.0260，雙雙較昨日收盤價近900個基點。

不過面對即期匯率走勢破七，大陸分析師仍抱持樂觀預期，中信證券研究所副所長明明表示，本次美聯儲降息略低於市場預期，短期内美國長端利率的下行空間有限。他說，中國和美國利差還將繼續震蕩，但短期内難見大幅度的、方向性的波動，未來對人民幣匯率影響相對有限。



招商銀行金融市場部首席分析師李劉陽說，考慮到美聯儲年内再降息一次的可能性很高，美元指數的反彈高度將受限。「待美聯儲年底再降息的預期明確後，人民幣匯率或將重新走強。」