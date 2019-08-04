89折魔咒！他問：超商飲料抽抽樂電腦控制嗎　網曝秘訣「中獎3步驟」

▲超商飲料抽抽樂折數從49折到89折都有。（圖／翻攝7-11官網）

記者張靖榕／綜合報導

暑氣正盛，超商近期推出飲料任兩件抽抽樂，幸運兒能夠抽中最高優惠兩件0元，其他也有不同折數，但一名網友好奇，要抽到0元的機率很低，折數似乎也有產品類別之分，好奇折數是不是電腦在控制。貼文引起熱議，也釣出專業網友分享提高中獎的秘訣。

原PO在PTT版上問卦，因為本身飲料常抽到79折或89折，尤其進口飲料頂多只到79折就沒有遇過更好的優惠了，唯一一次抽到0元也只是買了兩瓶礦泉水，「折數的比例是用亂數、依照金額大小，還是全台連線折數自動分配？」

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網友紛紛留言，「我都抽到89折」、「不是都鎖死在89折嗎」、「按下去跑程式，按哪個都一樣啦」、「活動頭幾天折扣給高一點，程式超簡單」、「去年買兩桶哈根大使，抽到一折還是一元」、「我早上抽到49折」。

專業網友則指出「冷門商品才容易抽到49折」，並建議真正的秘訣是下載、用app抽獎再現場買，「用app抽到59折跟79折的機率比較高」、「先用app抽到0元再去買最貴的飲料」、「app先抽0或49，然後到現場買，結完帳可以店內先抽，折扣不好就說等一下，請店員刷你在app抽的折扣數。」