普天宮超威！7天牽24條紅線　鄭宏輝化身月老幫找「竹科太太」

▲鄭宏輝化身「竹科月老」，邀請單身女性來新竹做「竹科太太」。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市普天宮4日在竹光國民運動中心，舉辦熱鬧的七夕聯誼活動，提供給單身男女一個歡樂且免費的夏日聯誼活動，也邀請到代言人，行政院政務顧問、新竹市立法委員參選人--鄭宏輝，化身為單身男女的「竹科月老」，他說，要邀請全台灣的單身女性，來新竹做「竹科太太」。

新竹普天宮表示，此次的七夕情人節單身聯誼公益活動報名十分踴躍，一開放線上報名便額滿，此次報名有114位青年男女，分別為男性65人，女性49人。同時也規劃了有趣的活動，如趣味羽球、躲避球、泡泡足球等，希望能讓參與的單身男女透過活動進一步互相認識。

▲此次的七夕情人節單身聯誼公益活動報名十分踴躍，一開放線上報名便額滿，此次報名有114位青年男女。



鄭宏輝說，竹科人平時工作十分忙碌，缺乏認識對象的機會與時間，因此與普天宮共同推動七夕單身聯誼活動，希望能促成更多的「竹科太太」、「竹科女婿」，讓竹科人都能有好姻緣。

新竹普天宮的月老廟，曾經創下七天撮合科技公司間24對的佳話。許多竹科人都會來普天宮拜月老，是竹科日常之一。2018年普天宮推出單身聯誼活動時規劃富有樂趣的活動，2019年再次推出七夕聯誼活動，希望能再促成更多佳偶，也陪伴大家享受七夕情人節佳節氣氛。

▲▼新竹普天宮的月老廟，曾經創下七天撮合科技公司間24對的佳話。