完美「七夕情人節」　安全性行為首重！愛滋自我篩檢超商取貨

▲為提供民眾更具隱私的愛滋篩檢方法，只要上網預訂，就能選擇至鄰近所在地的3大連鎖便利超商，支付200元試劑費及45元物流費取得血液或唾液篩檢試劑。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

濃情蜜意的情人佳節將至，苗栗縣政府衛生局提醒民眾，要擁有一個完美且不留遺憾的情人佳節，安全的性行為不可或缺。據統計截至2019年6月，全國新增本國籍愛滋感染者累計共964人。苗栗縣新增病例為11人，年齡以35-49歲占36.4%最多，均為男性，且感染因素皆為不安全性行為感染。

苗縣府衛生局表示，愛滋感染初期大多無症狀也無法由外觀判斷，早期診斷、早期治療是控制與阻斷愛滋疫情的不二法門，建議有過性行為者，應主動進行愛滋篩檢，以了解自身愛滋感染狀況。

衛生局長張蕊仙表示，民眾只要有不安全性行為都應勇於篩檢，若篩檢呈陽性也不必過度擔心，衛生局可提供就醫轉介或陪伴就醫等服務。感染者只要穩定就醫平均餘命與一般人無異，一樣能保有正常的生活品質。伴侶只要配合全程使用保險套、服用暴露前預防性投藥便可大幅降低被感染風險。

衛生局也提醒民眾，為提供更方便且更具隱私的愛滋篩檢方法，疾管署提供「在家愛滋自我篩檢服務」，民眾只要上網預訂，就能選擇至鄰近所在地的全家、OK或萊爾富3大連鎖便利超商，支付200元試劑費及45元物流費取得血液或唾液篩檢試劑。

另外，衛生局及各衛生所、國立聯合大學、立登醫事檢驗所等20個人工發放點以及竹南鎮衛生所、國立聯合大學兩處自動服務機，一樣可支付200元取得血液或唾液自我篩檢試劑。民眾可視自己的需求擇一索取。