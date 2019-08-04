全港「八五大罷工」七區開花！　中央強調決不允許挑戰一國兩制

▲旺角再遊行警方放催淚彈疏離人群。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉亭／綜合報導

香港3日晚間有示威者將五星旗丟入海中，香港中聯辦、中聯辦都強烈譴責。今（4）日有將軍澳遊行以及港島西集會，5日還有全港大罷工活動。新華社4日評論指出，「我們要正告所有試圖挑戰中央權威、破壞『一國兩制』原則底線的醜惡勢力，誰敢冒天下之大不韙，誰就要擔負歷史的罪責，並最終被歷史審判。」

新華社社評中指出，從6月中旬以來，極端勢力在幕後黑手指使下，暴力行為不斷升級，從包圍特區立法會、堵塞道路、癱瘓交通，到用磚頭、鐵枝甚至汽油彈等攻擊員警、衝擊警方防線，發展到圍堵香港中聯辦，汙損國徽；甚至公然侮辱五星旗。

▲旺角再遊行3日展開時，有示威者將五星旗丟入海中。（圖／達志影像／美聯社）

中央強調，任何危害國家主權安全、挑戰中央權力和香港特別行政區基本法權威，利用香港對大陸進行滲透破壞的活動，都是對底線的觸碰，都是絕不能允許的。『一國兩制』不是一小撮香港反對派及其背後勢力所能撼動的。誰觸碰三條底線，誰破壞『一國兩制』，誰就要擔負歷史的罪責。中央不會坐視不管，任由這種情況持續下去。

香港八五全港大罷工，包含罷工、罷課、罷市三霸運動，在7個地區舉行集會，要求政府回應「五大訴求」，多個單位、商戶與團體共同響應。但前行政長官梁振英2日發文稱，「反對派發起下週一罷工是政治性罷工，與過去經濟性罷工性質不同，因此可能不受勞工法例保障，這次罷工引蛇出洞，老闆和服務對象都會記得一清二楚」。